Развод по-крупному: Татьяна Бакальчук опровергает "рейдерский захват" Wildberries

В качестве доказательства она привела фотографию – на ней Владислав Бакальчук сидит на совещании

23 июля 2024, 23:05, ИА Амител

Татьяна Бакальчук (в центре) и Владислав Бакальчук (справа) / Фото: bakalchuktatyana / Telegram

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на слова мужа, Владислава, о "рейдерском захвате" в компании. Как сообщает РБК, она заявила, что это не "рейдерский захват, это развод".

Она указала, что "с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании". В качестве доказательства она привела фотографию – на ней Владислав Бакальчук сидит на совещании.

В пресс-службе компании завили, что Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме для обеспечения своих клиентов, а все обязательства исполняются в полном объеме.

"Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов", – заявили в компании.

Ранее Кадыров заявил, что в Wildberries происходит "откровенный и наглый рейдерский захват". Об этом он сказал после встречи с Владимиром Бакальчуком – по словам последнего, жене не дают видеться с ним.