Развод по-крупному: Татьяна Бакальчук опровергает "рейдерский захват" Wildberries
В качестве доказательства она привела фотографию – на ней Владислав Бакальчук сидит на совещании
23 июля 2024, 23:05, ИА Амител
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на слова мужа, Владислава, о "рейдерском захвате" в компании. Как сообщает РБК, она заявила, что это не "рейдерский захват, это развод".
Она указала, что "с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании". В качестве доказательства она привела фотографию – на ней Владислав Бакальчук сидит на совещании.
В пресс-службе компании завили, что Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме для обеспечения своих клиентов, а все обязательства исполняются в полном объеме.
"Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов", – заявили в компании.
Ранее Кадыров заявил, что в Wildberries происходит "откровенный и наглый рейдерский захват". Об этом он сказал после встречи с Владимиром Бакальчуком – по словам последнего, жене не дают видеться с ним.
07:55:37 24-07-2024
Дяхан в красных носках видный такой. Зачем ему старая бурятка ?
09:56:25 24-07-2024
Гость (07:55:37 24-07-2024) Дяхан в красных носках видный такой. Зачем ему старая бурятк... розовые
09:55:38 24-07-2024
разойдутся и будет пособие как мать-одиночка получать)