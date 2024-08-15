Разыскиваемый интерполом автомобиль нашли в ходе рейда в Барнауле
Машину задержали и доставили в отделение полиции
15 августа 2024, 21:15, ИА Амител
Сотрудники ГАИ в Барнауле выявили во время рейда по незарегистрированным авто машину, которую разыскивает Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Алтайского края.
Рейд прошел 14 августа. Правоохранители составили 26 административных материалов за езду на незарегистрированных автомобилях, в том числе на авто без государственных регистрационных знаков. Еще 16 выписаны за тонировку, еще два — за управление водителями, лишеными прав, еще один — за управление авто без прав.
"Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобиль и доставлен в отдел полиции по Центральному району, который находился в розыске за Интерполом", — добавили в ГАИ.
Участников дорожного движения призвали к соблюдению Правил дорожного движения.
22:22:31 15-08-2024
Получается всё остальное время, такие вещи происходят незаметно для ГАИ ?
Или это горожане, к рейду подготовились?
09:49:49 16-08-2024
Почаще бы такие рейды, и построже с лишенцами.
14:10:56 16-08-2024
Позор полиции, ГИБДД - города наполнены идиотами с тонировкой, прямотоками, мотоциклистами в прямом смысле "Без мозгов", никакой реакции!!! - только отчитываются о рейдах!, очковтиратели .....