Разыскиваемый интерполом автомобиль нашли в ходе рейда в Барнауле

Машину задержали и доставили в отделение полиции

15 августа 2024, 21:15, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

Сотрудники ГАИ в Барнауле выявили во время рейда по незарегистрированным авто машину, которую разыскивает Интерпол. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Алтайского края.

Рейд прошел 14 августа. Правоохранители составили 26 административных материалов за езду на незарегистрированных автомобилях, в том числе на авто без государственных регистрационных знаков. Еще 16 выписаны за тонировку, еще два — за управление водителями, лишеными прав, еще один — за управление авто без прав.

"Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобиль и доставлен в отдел полиции по Центральному району, который находился в розыске за Интерполом", — добавили в ГАИ.

Участников дорожного движения призвали к соблюдению Правил дорожного движения.