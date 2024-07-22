Сколько человек погибло и пострадало на алтайских дорогах за шесть месяцев 2024 года?

В 2024 году на дорогах края зафиксировано уже более тысячи ДТП

22 июля 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

С начала 2024 года на дорогах Алтайского края уже зафиксировано 1143 ДТП, что соответствует прошлогодним показателям. В авариях погибло 105 человек (тоже на уровне прошлого года), а раненых было 1529 человек. Об этом рассказал начальник управления краевой Госавтоинспекции Владислав Перцев на пресс-конференции 19 июля.

"Не надо быть самоуверенными"

По словам Перцева, каждый год на дорогах Алтайского края погибает более 200 человек, около трех тысяч получают повреждения различной степени тяжести, всего происходит более двух тысяч ДТП в год. Причем в этом году есть небольшой рост количества ДТП на региональных дорогах. На федеральных трассах число ДТП осталось примерно на том же уровне (112 в этом году и 113 за тот же срок в прошлом), а вот погибших в 2024-м меньше на 6,5%, чем за аналогичный период 2023 года.

Перцев подчеркнул, что многие аварии случаются из-за несоответствия скорости дорожным условиям. Всего на текущий момент с января зарегистрировано 262 ДТП, случившихся по этой причине. В них погибло 23 человека и пострадало 328 человек.

"Выбор скорости означает, что участники дорожного движения должны выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, состоянием проезжей части, а также со своим психофизиологическим состоянием. Водителям необходимо выбирать именно ту безопасную скорость, при которой они в любых (в том числе экстремальных) ситуациях смогут справиться с управлением транспортным средством. Не надо быть самоуверенными", – подчеркнул он.

Владислав Перцев/ Фото: amic.ru

Как инспекторы контролируют движение?

На данный момент превышение скорости контролируют в основном стационарные, передвижные и мобильные комплексы фиксации. Сейчас в распоряжении инспекторов есть 152 стационарных и 12 передвижных комплексов, которые находятся в автомобилях и фиксируют нарушения ПДД в движении. Кроме того, в 2024 году у ГАИ появилось более 50 новых стационарных комплексов.

За год центр автоматизированной фиксации вынес более 900 тысяч постановлений за превышение установленной скорости. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда было вынесено более 500 тысяч постановлений, отметил Перцев. Кроме того, на сегодняшний день наложено штрафов за превышение скорости более чем на 500 миллионов рублей, подчеркнул начальник управления алтайской Госавтоинспекции.

При этом запуск дронов, которые используются для фиксации выездов на встречную полосу, сейчас сократили, отметил он. Их работу ограничили из-за жалоб напуганных граждан, пояснил Перцев.

Зато за нарушениями смотрят инспекторы. Экипажей сейчас хватает, заверил начальник краевого управления ГАИ.

С 8 августа по 9 сентября Госавтоинспекция планирует провести информационно-пропагандистское мероприятие "Продвижение безопасности", которое будет направлено на повышение грамотности и уровня правосознания водителей, сообщил Перцев.

Госавтоинспекция Алтайского края/ Фото: amic.ru

А много ДТП с электросамокатами и мотоциклами?

С начала 2024 года на территории Алтайского края случилось 71 ДТП с участием водителей мототранспорта. Восемь человек погибли, 76 получили ранения, в том числе 19 детей. Здесь причиной было несоблюдение водителями ПДД.

Что касается электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, то за истекший период 2024 года в крае произошло 47 таких аварий, в которых пострадали 48 человек, в том числе 11 детей. Погибших нет. С начала года в отношении водителей СИМ составлено около 400 административных материалов. По части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (подразумевает штраф 800 рублей).