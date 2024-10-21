РБК: ключевая ставка может вернуться к историческому максимуму
Эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки до 20%
21 октября 2024, 11:30, ИА Амител
25 октября совет директоров Центробанка может повысить ключевую ставку с 19 до 20%, сообщает РБК.
24 из 30 экспертов прогнозируют повышение ключевой ставки до 20%. Шесть участников прогноза считают, что ЦБ повысит ставку сразу до 21%. Несколько аналитиков не исключают вариант повышения до 22%.
Вариант сохранения ставки формально будет, но серьезно на совещании его не рассмотрят, не исключает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.
Уровня 20% ставка достигала в конце февраля 2022 года. Однако весной регулятор перешел к смягчению политики. Сейчас к значению 20% Банк России приходит постепенно. Скорого снижения ставки аналитики не предвидят.
11:31:52 21-10-2024
Хорошая новость
11:45:57 21-10-2024
Гость (11:31:52 21-10-2024) Хорошая новость... И чего хорошего ты узрел в этой новости?
12:30:04 21-10-2024
Гость (11:45:57 21-10-2024) И чего хорошего ты узрел в этой новости? ... Халявные деньги гулять по рынку не будут. Не всегда хорошо, когда фантиками с нулями туалеты обклеивают, потому что они становятся дешевле, чем бумага, на которой напечатаны
12:18:20 21-10-2024
хорошо что не как в 90-е