РБК: ключевая ставка может вернуться к историческому максимуму

Эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки до 20%

21 октября 2024, 11:30, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

25 октября совет директоров Центробанка может повысить ключевую ставку с 19 до 20%, сообщает РБК.

24 из 30 экспертов прогнозируют повышение ключевой ставки до 20%. Шесть участников прогноза считают, что ЦБ повысит ставку сразу до 21%. Несколько аналитиков не исключают вариант повышения до 22%.

Вариант сохранения ставки формально будет, но серьезно на совещании его не рассмотрят, не исключает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Уровня 20% ставка достигала в конце февраля 2022 года. Однако весной регулятор перешел к смягчению политики. Сейчас к значению 20% Банк России приходит постепенно. Скорого снижения ставки аналитики не предвидят.