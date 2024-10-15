В ЦБ снова допустили возможное повышение ключевой ставки в октябре
Следующее заседание состоится 25 октября
15 октября 2024, 09:17, ИА Амител
Заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин сказал журналистам, что возможно повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы думаем о том, чтобы повысить ставку на ближайшем заседании", – сказал он.
Ближайшее заседание Центрального банка пройдет 25 октября. На нем также будет новый прогноз на среднесрочную перспективу.
По словам зампредседателя ЦБ, прогноз будут уточнять, учитывая все новые данные с июля. Также будут учитываться решения по другим направлениям экономической политики, включая тарифы.
"На основе этих данных мы решим, какая ставка нужна, чтобы достичь нашей цели по инфляции около 4%", – ответил Заботкин.
09:31:44 15-10-2024
Это значить убить собственную экономику, пухнущий ВПК - путь в некуда.
09:50:32 15-10-2024
Гость (09:31:44 15-10-2024) Это значить убить собственную экономику, пухнущий ВПК - путь... Вы считаете, что руководство ЦБ действует не на благо страны?
10:42:19 15-10-2024
Гость (09:31:44 15-10-2024) Это значить убить собственную экономику, пухнущий ВПК - путь... Нельзя убить то, что давно уже мертво.
09:35:24 15-10-2024
Это удар по бизнесу, взять много денег нахаляву будет трудней
09:41:52 15-10-2024
Ну так экономика растет, инфляция замедляется,а рекордный рост доходов позволяет людям не замечать рост ключевой ставки
09:49:22 15-10-2024
Гость (09:41:52 15-10-2024) Ну так экономика растет, инфляция замедляется,а рекордный ро... Гость, в телевизоре, мы живем лучше всех на белом свете, а эта зараза всех убивает на повал.
09:58:17 15-10-2024
Гость (09:49:22 15-10-2024) Гость, в телевизоре, мы живем лучше всех на белом свете, а э... Нет оснований не доверять официальным лицам
10:02:25 15-10-2024
Качают денюжки с бизнеса по кредитным линиям, а бизнес поднимает цены - борьба с инфляцией называется.
10:20:03 15-10-2024
Гость (10:02:25 15-10-2024) Качают денюжки с бизнеса по кредитным линиям, а бизнес подни... А если бы не качали деньги с бизнеса, бизнес цены никогда бы не поднимал, потому что он добрый
11:01:24 15-10-2024
Гость (10:02:25 15-10-2024) Качают денюжки с бизнеса по кредитным линиям, а бизнес подни... вы вообще не верно понимаете работу банков. Банкам ваши кредитные линии не нужны. Они с 90ых занимаются спецкуляцией на валютном рынке. Покупают баксы. Потом в какой-то момент происходит девальвация национальной валюты. Они конвертируют фиксируют прибыль раздают ЦБ, проценты по вкладам, и вашему бизнесу кредиты. Поэтому спите спокойно. Не вы банки кормите а все))) У нас давно уже спекулянты убили реальный сектор. Это уже из каждого утюгу нормльные экономисты транслируют.
11:41:22 15-10-2024
Если цель будет достигнута и инфляция де-факто снизится до 4%, тогда и банковские проценты упадут до уровня не выше инфляционного, а значит реальный доход вкладчиков станет либо нулевым, либо отрицательным. С пшика же или тем более с убытка какой может быть "налог"? В этом случае Постановление о нём не придётся ли отменять и соответственно отказываться от запланированного навара из года в год? Так не боком ли выйдет Правительству достижение поставленной цели?
14:12:59 15-10-2024
Гость (11:41:22 15-10-2024) Если цель будет достигнута и инфляция де-факто снизится до 4... Развивай мысль дальше - если проценты по вкладам станут непривлекательными, народ снимет с банковских счетов деньги и потратит на товары. А повышенный спрос на товары вызовет рост цен и инфляцию. Так что не все так просто.