НОВОСТИЭкономика

В ЦБ снова допустили возможное повышение ключевой ставки в октябре

Следующее заседание состоится 25 октября

15 октября 2024, 09:17, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин сказал журналистам, что возможно повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы думаем о том, чтобы повысить ставку на ближайшем заседании", – сказал он.

Ближайшее заседание Центрального банка пройдет 25 октября. На нем также будет новый прогноз на среднесрочную перспективу.

По словам зампредседателя ЦБ, прогноз будут уточнять, учитывая все новые данные с июля. Также будут учитываться решения по другим направлениям экономической политики, включая тарифы.

"На основе этих данных мы решим, какая ставка нужна, чтобы достичь нашей цели по инфляции около 4%", – ответил Заботкин.

ставка Центробанк

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

09:31:44 15-10-2024

Это значить убить собственную экономику, пухнущий ВПК - путь в некуда.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:32 15-10-2024

Гость (09:31:44 15-10-2024) Это значить убить собственную экономику, пухнущий ВПК - путь... Вы считаете, что руководство ЦБ действует не на благо страны?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:19 15-10-2024

Гость (09:31:44 15-10-2024) Это значить убить собственную экономику, пухнущий ВПК - путь... Нельзя убить то, что давно уже мертво.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:24 15-10-2024

Это удар по бизнесу, взять много денег нахаляву будет трудней

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:52 15-10-2024

Ну так экономика растет, инфляция замедляется,а рекордный рост доходов позволяет людям не замечать рост ключевой ставки

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:22 15-10-2024

Гость (09:41:52 15-10-2024) Ну так экономика растет, инфляция замедляется,а рекордный ро... Гость, в телевизоре, мы живем лучше всех на белом свете, а эта зараза всех убивает на повал.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:17 15-10-2024

Гость (09:49:22 15-10-2024) Гость, в телевизоре, мы живем лучше всех на белом свете, а э... Нет оснований не доверять официальным лицам

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:25 15-10-2024

Качают денюжки с бизнеса по кредитным линиям, а бизнес поднимает цены - борьба с инфляцией называется.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:03 15-10-2024

Гость (10:02:25 15-10-2024) Качают денюжки с бизнеса по кредитным линиям, а бизнес подни... А если бы не качали деньги с бизнеса, бизнес цены никогда бы не поднимал, потому что он добрый

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:24 15-10-2024

Гость (10:02:25 15-10-2024) Качают денюжки с бизнеса по кредитным линиям, а бизнес подни... вы вообще не верно понимаете работу банков. Банкам ваши кредитные линии не нужны. Они с 90ых занимаются спецкуляцией на валютном рынке. Покупают баксы. Потом в какой-то момент происходит девальвация национальной валюты. Они конвертируют фиксируют прибыль раздают ЦБ, проценты по вкладам, и вашему бизнесу кредиты. Поэтому спите спокойно. Не вы банки кормите а все))) У нас давно уже спекулянты убили реальный сектор. Это уже из каждого утюгу нормльные экономисты транслируют.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:22 15-10-2024

Если цель будет достигнута и инфляция де-факто снизится до 4%, тогда и банковские проценты упадут до уровня не выше инфляционного, а значит реальный доход вкладчиков станет либо нулевым, либо отрицательным. С пшика же или тем более с убытка какой может быть "налог"? В этом случае Постановление о нём не придётся ли отменять и соответственно отказываться от запланированного навара из года в год? Так не боком ли выйдет Правительству достижение поставленной цели?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:59 15-10-2024

Гость (11:41:22 15-10-2024) Если цель будет достигнута и инфляция де-факто снизится до 4... Развивай мысль дальше - если проценты по вкладам станут непривлекательными, народ снимет с банковских счетов деньги и потратит на товары. А повышенный спрос на товары вызовет рост цен и инфляцию. Так что не все так просто.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров