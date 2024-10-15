В ЦБ снова допустили возможное повышение ключевой ставки в октябре

Следующее заседание состоится 25 октября

15 октября 2024, 09:17, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин сказал журналистам, что возможно повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы думаем о том, чтобы повысить ставку на ближайшем заседании", – сказал он.

Ближайшее заседание Центрального банка пройдет 25 октября. На нем также будет новый прогноз на среднесрочную перспективу.

По словам зампредседателя ЦБ, прогноз будут уточнять, учитывая все новые данные с июля. Также будут учитываться решения по другим направлениям экономической политики, включая тарифы.