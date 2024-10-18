РБК: россияне не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей в месяц
Почти половина соотечественников отказываются от вакансий с подобной зарплатой
18 октября 2024, 17:15, ИА Амител
48% россиян не готовы работать по найму, если зарплата составляет ниже 50 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на опросы "Ренессанс страхования" и исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру".
22% респондентов откажутся от предложения о работе, если оплата труда будет меньше 100 тыс. рублей. Для 6% участников опроса допустимый минимум зарплаты – 120 тыс. рублей. 3% опрошенных хотят получать не менее 150 тыс. рублей.
6% соискателей оценили свои рабочие навыки дешевле 50 тыс. руб.
При этом 67% россиян убеждены, что зарплата, которую они получают, не сопоставима с личной оценкой собственных навыков.
Каждый второй опрошенный готов отказаться от вакансии с зарплатой ниже ожидаемой даже при наличии социального пакета и прочих преимуществ.
18:07:39 18-10-2024
50? ххахах минимум 250 на семью с 2 машинами , 2 детьми
20:09:31 18-10-2024
я за эти деньги с дивана не встану
22:08:40 18-10-2024
Гость (20:09:31 18-10-2024) я за эти деньги с дивана не встану... была у меня знакомая молодая семья, в которой муж точно так же говорил, пока его жена ишачила в одном из строительных супермаркетов. потом у них родился ребенок и молодую семью поддерживали бабушки/ дедушки, потом ребенок подрос и пошел в детсад, жена вернулась на работу, а муж продолжал мечтать о сверхдоходах лёжа на том же диване. а ещё через пару лет они разошлись.
05:36:11 19-10-2024
Гость (20:09:31 18-10-2024) я за эти деньги с дивана не встану... Да не вставай. Ты видимо рантье, и у тебя есть пассивный доход от капиталовложений и инвестиций))) Вот такие как ты и есть опора и надежа страны))))
13:12:38 19-10-2024
Гость (05:36:11 19-10-2024) Да не вставай. Ты видимо рантье, и у тебя есть пассивный дох... доход на порядок порядков больше) Ну не знаю. за 500$ работать - это по-моему не уважение к себе в первую очередь. Сколько людей столько и мнений. Лично я кайфую от работы, потому что она меня кормит.
17:11:10 19-10-2024
Гость (13:12:38 19-10-2024) доход на порядок порядков больше) Ну не знаю. за 500$ работа... месье зарабатывает частным извозом?
22:03:08 18-10-2024
Гость (18:07:39 18-10-2024) 50? ххахах минимум 250 на семью с 2 машинами , 2 детьми... семья с машинами? это точно что то новое.
00:37:22 20-10-2024
Элен без ребят (22:03:08 18-10-2024) семья с машинами? это точно что то новое. ... в смысле? у мужа машина и у жены. вы с Луны?
20:55:29 18-10-2024
А пенсионеры на 20(!) живут:
Согбенно, не рыпаясь, лапу сосут...
00:36:49 20-10-2024
Гость (20:55:29 18-10-2024) А пенсионеры на 20(!) живут:Согбенно, не рыпаясь, лапу с... какие ? минимум 35
12:41:59 19-10-2024
Гость (05:37:56 19-10-2024) Разные пенсионеры бывают. Если ты всю жизнь занимался низкоо... Посмотрим что будет у тебя. Вон уже и айтишники не нужны в таком количестве, как ранее юристы-экономисты. При капитализме никто не застрахован от "сумы"
00:37:51 20-10-2024
Гость (12:41:59 19-10-2024) Посмотрим что будет у тебя. Вон уже и айтишники не нужны в т... нужны толковые
14:49:49 20-10-2024
Какие мелкие людишки, если даже за 50 соглашаются батрачить.