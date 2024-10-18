РБК: россияне не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей в месяц

Почти половина соотечественников отказываются от вакансий с подобной зарплатой

18 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

48% россиян не готовы работать по найму, если зарплата составляет ниже 50 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на опросы "Ренессанс страхования" и исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру".

22% респондентов откажутся от предложения о работе, если оплата труда будет меньше 100 тыс. рублей. Для 6% участников опроса допустимый минимум зарплаты – 120 тыс. рублей. 3% опрошенных хотят получать не менее 150 тыс. рублей.

6% соискателей оценили свои рабочие навыки дешевле 50 тыс. руб.

При этом 67% россиян убеждены, что зарплата, которую они получают, не сопоставима с личной оценкой собственных навыков.

Каждый второй опрошенный готов отказаться от вакансии с зарплатой ниже ожидаемой даже при наличии социального пакета и прочих преимуществ.