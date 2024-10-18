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РБК: россияне не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей в месяц

Почти половина соотечественников отказываются от вакансий с подобной зарплатой

18 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

48% россиян не готовы работать по найму, если зарплата составляет ниже 50 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на опросы "Ренессанс страхования" и исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру".

22% респондентов откажутся от предложения о работе, если оплата труда будет меньше 100 тыс. рублей. Для 6% участников опроса допустимый минимум зарплаты – 120 тыс. рублей. 3% опрошенных хотят получать не менее 150 тыс. рублей.

6% соискателей оценили свои рабочие навыки дешевле 50 тыс. руб.

При этом 67% россиян убеждены, что зарплата, которую они получают, не сопоставима с личной оценкой собственных навыков.

Каждый второй опрошенный готов отказаться от вакансии с зарплатой ниже ожидаемой даже при наличии социального пакета и прочих преимуществ.

Россия зарплаты деньги

Комментарии 13

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Гость

18:07:39 18-10-2024

50? ххахах минимум 250 на семью с 2 машинами , 2 детьми

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Гость

20:09:31 18-10-2024

я за эти деньги с дивана не встану

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Элен без ребят

22:08:40 18-10-2024

Гость (20:09:31 18-10-2024) я за эти деньги с дивана не встану... была у меня знакомая молодая семья, в которой муж точно так же говорил, пока его жена ишачила в одном из строительных супермаркетов. потом у них родился ребенок и молодую семью поддерживали бабушки/ дедушки, потом ребенок подрос и пошел в детсад, жена вернулась на работу, а муж продолжал мечтать о сверхдоходах лёжа на том же диване. а ещё через пару лет они разошлись.

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Гость

05:36:11 19-10-2024

Гость (20:09:31 18-10-2024) я за эти деньги с дивана не встану... Да не вставай. Ты видимо рантье, и у тебя есть пассивный доход от капиталовложений и инвестиций))) Вот такие как ты и есть опора и надежа страны))))

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Гость

13:12:38 19-10-2024

Гость (05:36:11 19-10-2024) Да не вставай. Ты видимо рантье, и у тебя есть пассивный дох... доход на порядок порядков больше) Ну не знаю. за 500$ работать - это по-моему не уважение к себе в первую очередь. Сколько людей столько и мнений. Лично я кайфую от работы, потому что она меня кормит.

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Гость

17:11:10 19-10-2024

Гость (13:12:38 19-10-2024) доход на порядок порядков больше) Ну не знаю. за 500$ работа... месье зарабатывает частным извозом?

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Элен без ребят

22:03:08 18-10-2024

Гость (18:07:39 18-10-2024) 50? ххахах минимум 250 на семью с 2 машинами , 2 детьми... семья с машинами? это точно что то новое.

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Гость

00:37:22 20-10-2024

Элен без ребят (22:03:08 18-10-2024) семья с машинами? это точно что то новое. ... в смысле? у мужа машина и у жены. вы с Луны?

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Гость

20:55:29 18-10-2024

А пенсионеры на 20(!) живут:
Согбенно, не рыпаясь, лапу сосут...

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Гость

00:36:49 20-10-2024

Гость (20:55:29 18-10-2024) А пенсионеры на 20(!) живут:Согбенно, не рыпаясь, лапу с... какие ? минимум 35

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Гость

12:41:59 19-10-2024

Гость (05:37:56 19-10-2024) Разные пенсионеры бывают. Если ты всю жизнь занимался низкоо... Посмотрим что будет у тебя. Вон уже и айтишники не нужны в таком количестве, как ранее юристы-экономисты. При капитализме никто не застрахован от "сумы"

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Гость

00:37:51 20-10-2024

Гость (12:41:59 19-10-2024) Посмотрим что будет у тебя. Вон уже и айтишники не нужны в т... нужны толковые

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Дима

14:49:49 20-10-2024

Какие мелкие людишки, если даже за 50 соглашаются батрачить.

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