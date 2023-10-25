РБК: "Яндекс" начал тестировать запрет на подачу такси в места без стоянок

Там считают, что таким образом припаркованное такси не создаст трудностей другим машинам, а пассажир сможет с комфортом сесть в вызванный автомобиль

25 октября 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Сервис "Яндекс Такси" внедрил новый алгоритм подачи машин в Москве. Как сообщает РБК, он предлагает пользователям, которые вызвали автомобиль в точку, где остановка запрещена, дойти до места разрешенной стоянки.

В компании пояснили, что в Москве есть ряд оживленных улиц, где стоянка запрещена, вроде Нового Арбата.

"Если пользователь пытается заказать туда машину, приложение предложит ему пройти несколько метров до точки, где ограничений на стоянку машин нет", – отметили в "Яндексе". Там считают, что таким образом припаркованное такси не создаст трудностей другим машинам, а пассажир сможет с комфортом сесть в вызванный автомобиль.

Пока алгоритм работает только на нескольких улицах Москвы, однако в будущем зону его работы расширят. Нововведение направлено на соблюдение правил дорожного движения.