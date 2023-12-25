Реабилитолог рассказала, чем грипп отличается от других ОРВИ

У гриппа есть один очень явный симптом

25 декабря 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-реабилитолог Оксана Цышкова рассказала о том, чем грипп отличается от других ОРВИ. Ее слова передает Пятый канал.

По словам Цышковой, у гриппа есть один специфический симптом – нейротоксикоз. Это состояние, при котором возникает высокая температура, сонливость, проблемы с дыханием и сильная головная боль. Врач добавила, что насморк, мокрота и боль в груди вообще могут отсутствовать.

Еще один яркий симптом – боль в центре груди, которая иногда сопровождается затруднением дыхания.

Врач также предупредила, что затягивать или заниматься самолечением нельзя, потому что это может привести к осложнениям болезни.