Реабилитолог рассказала, чем грипп отличается от других ОРВИ
У гриппа есть один очень явный симптом
25 декабря 2023, 17:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-реабилитолог Оксана Цышкова рассказала о том, чем грипп отличается от других ОРВИ. Ее слова передает Пятый канал.
По словам Цышковой, у гриппа есть один специфический симптом – нейротоксикоз. Это состояние, при котором возникает высокая температура, сонливость, проблемы с дыханием и сильная головная боль. Врач добавила, что насморк, мокрота и боль в груди вообще могут отсутствовать.
Еще один яркий симптом – боль в центре груди, которая иногда сопровождается затруднением дыхания.
Врач также предупредила, что затягивать или заниматься самолечением нельзя, потому что это может привести к осложнениям болезни.
20:33:11 25-12-2023
Врач добавила, что .............. боль в груди вообще могут отсутствовать. Еще один яркий симптом – боль в центре груди.... Какой-то противоречивый дохтур