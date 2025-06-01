Реагирует на голоса. Стало известно о состоянии Кеосаяна на 1 июня
Несмотря на улучшения, прогнозы остаются крайне осторожными
01 июня 2025, 16:09, ИА Амител
Режиссер Тигран Кеосаян остается в коме на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении московской клиники. Как сообщает "Интересная Россия", медики фиксируют слабые, но значимые признаки улучшения.
В конце мая 2025 года специалисты отметили небольшие улучшения в работе ряда систем организма. Врачи отмечают, что это дает повод надеяться, что Кеосаяна удастся спасти.
Сейчас режиссер моргает в ответ на голоса близких, слегка шевелит пальцами и иногда пытается открыть рот.
"Каждый день в коме – это борьба за жизнь. Мы видим минимальную положительную динамику, но процесс выхода из комы может занять месяцы, а полное восстановление потребует интенсивной реабилитации", – прокомментировал один из лечащих врачей.
Несмотря на улучшения, прогнозы остаются крайне осторожными – длительная кома с клинической смертью на фоне многолетних проблем с сердцем является тяжелым состоянием для организма.
О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.
13:40:59 03-06-2025
Дай Бог чтоб выкарабкался Дороже жизни на свете не чего нет
17:00:36 03-06-2025
Помоги ему Господи. Пожелаем Тиграну здоровья и быстрее выйти из комы.
22:43:27 03-06-2025
Мистификация
00:15:58 04-06-2025
Господи! Помоги справиться Тиграну с болезнью!
06:55:44 04-06-2025
Александр. (00:15:58 04-06-2025) Господи! Помоги справиться Тиграну с болезнью!... Александр, ты знаешь Бога? Ты, живешь под временной властью врага Бога, исполняешь его законы, а не Богова. И как Бог, может помочь в этом раздрае?
10:15:40 04-06-2025
Даже самое малое изменение к лучшему дает большую надежду на выздоровление Тиграна. Боже, помоги ему и его близким!
Маргарита, держитесь! Ваши любовь и вера дают ему силы.