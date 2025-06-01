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Реагирует на голоса. Стало известно о состоянии Кеосаяна на 1 июня

Несмотря на улучшения, прогнозы остаются крайне осторожными

01 июня 2025, 16:09, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Режиссер Тигран Кеосаян остается в коме на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении московской клиники. Как сообщает "Интересная Россия", медики фиксируют слабые, но значимые признаки улучшения.

В конце мая 2025 года специалисты отметили небольшие улучшения в работе ряда систем организма. Врачи отмечают, что это дает повод надеяться, что Кеосаяна удастся спасти. 

Сейчас режиссер моргает в ответ на голоса близких, слегка шевелит пальцами и иногда пытается открыть рот. 

"Каждый день в коме – это борьба за жизнь. Мы видим минимальную положительную динамику, но процесс выхода из комы может занять месяцы, а полное восстановление потребует интенсивной реабилитации", – прокомментировал один из лечащих врачей.

Несмотря на улучшения, прогнозы остаются крайне осторожными – длительная кома с клинической смертью на фоне многолетних проблем с сердцем является тяжелым состоянием для организма.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.

Происшествия

Комментарии 6

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Ольга

13:40:59 03-06-2025

Дай Бог чтоб выкарабкался Дороже жизни на свете не чего нет

  39 Нравится
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Надежда

17:00:36 03-06-2025

Помоги ему Господи. Пожелаем Тиграну здоровья и быстрее выйти из комы.

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Семен

22:43:27 03-06-2025

Мистификация

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Александр.

00:15:58 04-06-2025

Господи! Помоги справиться Тиграну с болезнью!

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Гость

06:55:44 04-06-2025

Александр. (00:15:58 04-06-2025) Господи! Помоги справиться Тиграну с болезнью!... Александр, ты знаешь Бога? Ты, живешь под временной властью врага Бога, исполняешь его законы, а не Богова. И как Бог, может помочь в этом раздрае?

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Гость

10:15:40 04-06-2025

Даже самое малое изменение к лучшему дает большую надежду на выздоровление Тиграна. Боже, помоги ему и его близким!
Маргарита, держитесь! Ваши любовь и вера дают ему силы.

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