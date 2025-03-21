Ребенка, пострадавшего от падения наледи в Барнауле, не госпитализировали

У него выявили ушиб головы

21 марта 2025, 18:52, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ребенка, на которого упал лед в Барнауле, осмотрели врачи. Как рассказали в больнице скорой медицинской помощи Барнаула, у восьмилетнего пострадавшего диагностировали ушиб головы, однако госпитализация ему не потребовалась. Его отправили на амбулаторное наблюдение.

По факту инцидента с падением льда с крыши жилого дома на улице Титова сотрудники СУ СК по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Следователи устанавливают ответственного, в чьи обязанности входит очистка кровли.

Напомним, что инцидент произошел 19 марта. В тот же день УК "Жилфонд" начала очистку кровли, однако администрация Октябрьского района направила письмо в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края с просьбой принять меры к управляющей компании за несвоевременную очистку кровли в рамках имеющихся полномочий.