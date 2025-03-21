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Кусок наледи упал на восьмилетнюю девочку в Барнауле. Видео

Следователи СК выясняют, кто из сотрудников управляющей компании отвечает за очистку кровли

21 марта 2025, 16:12, ИА Амител

Кусок наледи упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку в Барнауле, когда она с одноклассниками проходила мимо здания, возбуждено уголовное дело, сообщает алтайский СК.

Инцидент произошел днем 19 марта возле дома № 17 по улице Германа Титова. Медработники зафиксировали у нее ушибы головы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам "выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего и ответственное лицо из числа сотрудников управляющей компании, в чьи обязанности входят вопросы по надлежащему содержанию и своевременной очистке кровли дома", – рассказали в ведомстве.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан.

Ранее в Камне-на-Оби женщина попала в больницу из-за глыбы снега, сошедшей с крыши дома.

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 8

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Гость

16:32:34 21-03-2025

Я не увидел, чтобы на девочку что-то упало. Посмотрю еще раз

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Гость

19:21:21 21-03-2025

Гость (16:32:34 21-03-2025) Я не увидел, чтобы на девочку что-то упало. Посмотрю еще раз... Как ребенок упал, видно, как что-то падает -не видно.

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Гость

16:41:28 21-03-2025

Нужно Грефу видео показать, может что-то человеческое осталось. Понятно, что у дома есть УК и с них тоже необходимо спросить. Но и над входом в банк даже элементарного козырька нет, который мог бы защитить людей.

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Шинник

16:43:22 21-03-2025

а как же правило "Под балконами не ходить" ?
По-феншую должна быть табличка "сход снега" или ограждения...

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Гость

17:21:14 21-03-2025

"Следователи СК выясняют, кто из сотрудников управляющей компании отвечает за очистку кровли" - так очевидно же что никто не отвечает.
Дня 2-3 назад на Строителей, кажется, 9, огромные глыбы льда сошли. Там на крыше нет ничего для задержания. Вывески сорвало. Хорошо что никого не убило. Там каждый год сходят сотни кг льда.

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ОО

17:39:55 21-03-2025

В этом году треш какой-то. Долбят-долбят крыши, а на следующий день всё валится... Как чистят не понятно. Такое ощущение, что выборочно - отвалилась хорошо, не отвалилось ну и ладно.

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Гость

19:39:04 21-03-2025

У нас с дома снег сходил вместе с ограждением - хорошо, проклятые совки клумбы перед домом делали - удар на них пришёлся.

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Гость

20:37:13 21-03-2025

Гость (19:39:04 21-03-2025) У нас с дома снег сходил вместе с ограждением - хорошо, прок...
Справедливости ради, этот дом именно совковский, как вы пишите. А клумбы делали со стороны подъездов и делают до сих пор. Проблема со сходом с крыши снега со льдом всегда существовала Многое зависит от исполнения самой крыши, сколько на ней накапливается снега и возможности его почистить. Весной днем тает, ночью подмораживает, вода замерзает и расширяется разрывая наружные сливы с крыши. Вечная проблема. Ещё и совковские ЖЭКи и сегодняшние УК не очень то стремятся работать.

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