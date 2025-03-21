Кусок наледи упал на восьмилетнюю девочку в Барнауле. Видео

Следователи СК выясняют, кто из сотрудников управляющей компании отвечает за очистку кровли

21 марта 2025, 16:12, ИА Амител

Кусок наледи упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку в Барнауле, когда она с одноклассниками проходила мимо здания, возбуждено уголовное дело, сообщает алтайский СК.

Инцидент произошел днем 19 марта возле дома № 17 по улице Германа Титова. Медработники зафиксировали у нее ушибы головы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам "выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего и ответственное лицо из числа сотрудников управляющей компании, в чьи обязанности входят вопросы по надлежащему содержанию и своевременной очистке кровли дома", – рассказали в ведомстве.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан.

Ранее в Камне-на-Оби женщина попала в больницу из-за глыбы снега, сошедшей с крыши дома.