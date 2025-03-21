Кусок наледи упал на восьмилетнюю девочку в Барнауле. Видео
Следователи СК выясняют, кто из сотрудников управляющей компании отвечает за очистку кровли
21 марта 2025, 16:12, ИА Амител
Кусок наледи упал с крыши дома на восьмилетнюю девочку в Барнауле, когда она с одноклассниками проходила мимо здания, возбуждено уголовное дело, сообщает алтайский СК.
Инцидент произошел днем 19 марта возле дома № 17 по улице Германа Титова. Медработники зафиксировали у нее ушибы головы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам "выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего и ответственное лицо из числа сотрудников управляющей компании, в чьи обязанности входят вопросы по надлежащему содержанию и своевременной очистке кровли дома", – рассказали в ведомстве.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан.
Ранее в Камне-на-Оби женщина попала в больницу из-за глыбы снега, сошедшей с крыши дома.
16:32:34 21-03-2025
Я не увидел, чтобы на девочку что-то упало. Посмотрю еще раз
19:21:21 21-03-2025
Гость (16:32:34 21-03-2025) Я не увидел, чтобы на девочку что-то упало. Посмотрю еще раз... Как ребенок упал, видно, как что-то падает -не видно.
16:41:28 21-03-2025
Нужно Грефу видео показать, может что-то человеческое осталось. Понятно, что у дома есть УК и с них тоже необходимо спросить. Но и над входом в банк даже элементарного козырька нет, который мог бы защитить людей.
16:43:22 21-03-2025
а как же правило "Под балконами не ходить" ?
По-феншую должна быть табличка "сход снега" или ограждения...
17:21:14 21-03-2025
"Следователи СК выясняют, кто из сотрудников управляющей компании отвечает за очистку кровли" - так очевидно же что никто не отвечает.
Дня 2-3 назад на Строителей, кажется, 9, огромные глыбы льда сошли. Там на крыше нет ничего для задержания. Вывески сорвало. Хорошо что никого не убило. Там каждый год сходят сотни кг льда.
17:39:55 21-03-2025
В этом году треш какой-то. Долбят-долбят крыши, а на следующий день всё валится... Как чистят не понятно. Такое ощущение, что выборочно - отвалилась хорошо, не отвалилось ну и ладно.
19:39:04 21-03-2025
У нас с дома снег сходил вместе с ограждением - хорошо, проклятые совки клумбы перед домом делали - удар на них пришёлся.
20:37:13 21-03-2025
Гость (19:39:04 21-03-2025) У нас с дома снег сходил вместе с ограждением - хорошо, прок...
Справедливости ради, этот дом именно совковский, как вы пишите. А клумбы делали со стороны подъездов и делают до сих пор. Проблема со сходом с крыши снега со льдом всегда существовала Многое зависит от исполнения самой крыши, сколько на ней накапливается снега и возможности его почистить. Весной днем тает, ночью подмораживает, вода замерзает и расширяется разрывая наружные сливы с крыши. Вечная проблема. Ещё и совковские ЖЭКи и сегодняшние УК не очень то стремятся работать.