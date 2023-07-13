Ребенка, потратившего с чужой карты почти 16 тысяч, ищут в Барнауле
Он ходил по магазинам в сопровождении другого ребенка
13 июля 2023, 14:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле при помощи очевидцев ищут ребенка, потратившего деньги с чужой карты. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Сообщается, что мальчик два дня разгуливал по магазинам с чужой банковской картой и потратил за это время 15700 рублей. Списания происходили в магазинах, расположенных на улицах Островского и Гущина.
Ребенок ходил за покупками в сопровождении еще одного мальчика. Внешне они очень похожи. Пользователи социальных сетей предположили, что это близнецы.
15:44:40 13-07-2023
Сыроежкины
16:23:08 13-07-2023
Нет это не мы
17:56:08 13-07-2023
Потерявший два дня не мог заблокировать карту? Не оправдываю ребятишек, Но вот поведение взрослого тоже удивляет.
19:19:03 13-07-2023
Гость (17:56:08 13-07-2023) Потерявший два дня не мог заблокировать карту? Не оправдываю... Да мало ли, не спохватился. Я, например, покупки делаю раз в несколько дней. Так что вполне могу спохватиться, что карты нет только через несколько дней при очередном посещении магазина.
19:19:43 13-07-2023
Гость (17:56:08 13-07-2023) Потерявший два дня не мог заблокировать карту? Не оправдываю... А вообще, моя карта, когда хочу, тогда и спохватываюсь =) Не сижу и не смотрю на неё круглосуточно.
07:15:20 14-07-2023
Гость (19:19:43 13-07-2023) А вообще, моя карта, когда хочу, тогда и спохватываюсь =) Не... Да не надо на нее смотреть, Сообщения о списаниях не приходят? Я бы при первом же мягко говоря удивилась.
09:25:45 14-07-2023
Гость (07:15:20 14-07-2023) Да не надо на нее смотреть, Сообщения о списаниях не приходя... Если подключены, а это платно. Многие отключают, не хотят кормить банк ежемесячно.
22:26:13 13-07-2023
У меня смс приходят ...
08:23:33 14-07-2023
Интересно, а с этой сложнейшей задачей наши правоохранительные органы справятся, или, по обыкновению, облажаются по полной программе?