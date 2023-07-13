Ребенка, потратившего с чужой карты почти 16 тысяч, ищут в Барнауле

Он ходил по магазинам в сопровождении другого ребенка

13 июля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле при помощи очевидцев ищут ребенка, потратившего деньги с чужой карты. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Сообщается, что мальчик два дня разгуливал по магазинам с чужой банковской картой и потратил за это время 15700 рублей. Списания происходили в магазинах, расположенных на улицах Островского и Гущина.

Ребенок ходил за покупками в сопровождении еще одного мальчика. Внешне они очень похожи. Пользователи социальных сетей предположили, что это близнецы.