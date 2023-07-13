НОВОСТИПроисшествия

Ребенка, потратившего с чужой карты почти 16 тысяч, ищут в Барнауле

Он ходил по магазинам в сопровождении другого ребенка

13 июля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле при помощи очевидцев ищут ребенка, потратившего деньги с чужой карты. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Сообщается, что мальчик два дня разгуливал по магазинам с чужой банковской картой и потратил за это время 15700 рублей. Списания происходили в магазинах, расположенных на улицах Островского и Гущина.

Ребенок ходил за покупками в сопровождении еще одного мальчика. Внешне они очень похожи. Пользователи социальных сетей предположили, что это близнецы.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:44:40 13-07-2023

Сыроежкины

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сыроежкины

16:23:08 13-07-2023

Нет это не мы

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:08 13-07-2023

Потерявший два дня не мог заблокировать карту? Не оправдываю ребятишек, Но вот поведение взрослого тоже удивляет.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:03 13-07-2023

Гость (17:56:08 13-07-2023) Потерявший два дня не мог заблокировать карту? Не оправдываю... Да мало ли, не спохватился. Я, например, покупки делаю раз в несколько дней. Так что вполне могу спохватиться, что карты нет только через несколько дней при очередном посещении магазина.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:43 13-07-2023

Гость (17:56:08 13-07-2023) Потерявший два дня не мог заблокировать карту? Не оправдываю... А вообще, моя карта, когда хочу, тогда и спохватываюсь =) Не сижу и не смотрю на неё круглосуточно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:15:20 14-07-2023

Гость (19:19:43 13-07-2023) А вообще, моя карта, когда хочу, тогда и спохватываюсь =) Не... Да не надо на нее смотреть, Сообщения о списаниях не приходят? Я бы при первом же мягко говоря удивилась.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:45 14-07-2023

Гость (07:15:20 14-07-2023) Да не надо на нее смотреть, Сообщения о списаниях не приходя... Если подключены, а это платно. Многие отключают, не хотят кормить банк ежемесячно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

22:26:13 13-07-2023

У меня смс приходят ...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:33 14-07-2023

Интересно, а с этой сложнейшей задачей наши правоохранительные органы справятся, или, по обыкновению, облажаются по полной программе?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров