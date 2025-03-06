Ребенка с травмой головы госпитализировали после ДТП с Land Cruiser на Алтае

Виновницу аварии привлекли к ответственности

06 марта 2025, 14:31, ИА Амител

ДТП в Майме / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Майма Республики Алтай при столкновении двух автомобилей пострадал 12-летний ребенок, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 5 марта около 12:10 у дома № 4 по улице Ленина.

34-летняя местная жительница за рулем Toyota Caldina при повороте налево не уступила дорогу движущейся во встречном направлении прямо Toyota Land Cruiser Prado и допустила столкновение.

"В результате ДТП в республиканскую детскую больницу с травмой головы был госпитализирован 12-летний пассажир автомобиля Toyota Caldina. Кроме того, за медицинской помощью с ушибом грудной клетки обращалась женщина-водитель. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Автомобилистку привлекли к административной ответственности.