Ребенка с травмой головы госпитализировали после ДТП с Land Cruiser на Алтае
Виновницу аварии привлекли к ответственности
06 марта 2025, 14:31, ИА Амител
В селе Майма Республики Алтай при столкновении двух автомобилей пострадал 12-летний ребенок, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 5 марта около 12:10 у дома № 4 по улице Ленина.
34-летняя местная жительница за рулем Toyota Caldina при повороте налево не уступила дорогу движущейся во встречном направлении прямо Toyota Land Cruiser Prado и допустила столкновение.
"В результате ДТП в республиканскую детскую больницу с травмой головы был госпитализирован 12-летний пассажир автомобиля Toyota Caldina. Кроме того, за медицинской помощью с ушибом грудной клетки обращалась женщина-водитель. Госпитализация ей не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
Автомобилистку привлекли к административной ответственности.
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