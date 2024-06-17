Ребенка сбили возле Благовещенки в Алтайском крае

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте

17 июня 2024, 17:31, ИА Амител

Знак аварийной остановки / Фото: pxhere.com/ru/photo/685722

Ребенка 2020 года рождения сбили у села Благовещенка в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Предварительно установлено, что сегодня около 12 часов 20 минут на нулевом километре автодороги подъезд к р.п. Благовещенка водитель – мужчина 1947 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21120, двигаясь со стороны р.п. Благовещенка в направлении р.п. Степное Озеро, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика 2020 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода", – сказано в сообщении.

В результате аварии мальчик с травмами был госпитализирован в больницу. Ему оказывают интенсивную помощь. Правоохранители и прокуратура проводят проверку.