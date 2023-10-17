Ребенку ввели препарат для усыпления животных в российской больнице
Спасти жизнь девочки после случившегося медики не смогли
17 октября 2023, 22:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В кубанской больнице десятимесячной девочке случайно ввели препарат для усыпления животных. Об этом сообщает "КП".
Ребенок лежал в медицинском учреждении с термическим ожогом. Ей ставили капельницы. Медсестра, промывая систему для введения раствора, использовала препарат "Тиопентал натрия", который используется для наркоза и усыпления животных.
Отмечается, что для продажи в открытом доступе он запрещен и используется только в больницах. Спасти девочку медики не смогли, она умерла на глазах у матери.
22:27:02 17-10-2023
Твари-коновалы
22:39:50 17-10-2023
А откуда это препарат в медицинском учреждении для людей? Или он для каких-то целей и людям назначается? И зачем медсестра промывала систему для введения раствора этим препаратом? Она точно случайно, а не намеренно усыпила девочку?
11:41:10 18-10-2023
Гость (22:39:50 17-10-2023) А откуда это препарат в медицинском учреждении для людей? Ил... Видаль открой и прочитай
12:22:23 18-10-2023
Гость (11:41:10 18-10-2023) Видаль открой и прочитай... Кто такой Видаль?
08:51:04 18-10-2023
сейчас системы никто не промывает, они одноразовые
08:52:07 18-10-2023
Тиосульфат натрия - раствор для лечения человека ,а Тиопентал натрия используют в ветеринарии. Каким образом он в стационаре оказался? Безобразие.Безолаберность. В суд всех причастных!
11:44:25 18-10-2023
гость (08:52:07 18-10-2023) Тиосульфат натрия - раствор для лечения человека ,а Тиопента... Ещё одна одаренная. Лень справочник почитать зато лезешь где не разбираешься
12:24:34 18-10-2023
Гость (11:44:25 18-10-2023) Ещё одна одаренная. Лень справочник почитать зато лезешь где... Да ты хам. Ну расскажи мне, чем отличается postgre от oracle, и для чего нужен apache camel. Раз такой одаренный.
14:17:23 18-10-2023
Гость (12:24:34 18-10-2023) Да ты хам. Ну расскажи мне, чем отличается postgre от oracle... Я твоим образованием заниматься должен?
15:57:08 18-10-2023
Гость (14:17:23 18-10-2023) Я твоим образованием заниматься должен?... Нет, тебе своим образованием пора заняться. И воспитанием. А пока что ведешь себя как обнаглевшее быдло.
17:03:13 18-10-2023
Гость (15:57:08 18-10-2023) Нет, тебе своим образованием пора заняться. И воспитанием. А... В данном вопросе разбираюсь поболее твоего. А ты если не в теме то сиди и не отсвечивай
09:21:43 18-10-2023
Как вообще такое можно перепутать??? Откуда он там взялся???
16:32:59 18-10-2023
ну зачем писать такую ерунду? Тиопентал используется у людей для короткого наркоза, а вот для усыпления животных используют как раз передозировку. Провокационное название статьи.
22:30:16 18-10-2023
Гость (16:32:59 18-10-2023) ну зачем писать такую ерунду? Тиопентал используется у людей... Именно так. Все есть лекарство, весь вопрос в дозировке. Название статьи некорректное и народ взбудоражили.