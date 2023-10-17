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Ребенку ввели препарат для усыпления животных в российской больнице

Спасти жизнь девочки после случившегося медики не смогли

17 октября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В кубанской больнице десятимесячной девочке случайно ввели препарат для усыпления животных. Об этом сообщает "КП".

Ребенок лежал в медицинском учреждении с термическим ожогом. Ей ставили капельницы. Медсестра, промывая систему для введения раствора, использовала препарат "Тиопентал натрия", который используется для наркоза и усыпления животных.

Отмечается, что для продажи в открытом доступе он запрещен и используется только в больницах. Спасти девочку медики не смогли, она умерла на глазах у матери. 

Происшествия медицина

Комментарии 14

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Гость

22:27:02 17-10-2023

Твари-коновалы

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Гость

22:39:50 17-10-2023

А откуда это препарат в медицинском учреждении для людей? Или он для каких-то целей и людям назначается? И зачем медсестра промывала систему для введения раствора этим препаратом? Она точно случайно, а не намеренно усыпила девочку?

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Гость

11:41:10 18-10-2023

Гость (22:39:50 17-10-2023) А откуда это препарат в медицинском учреждении для людей? Ил... Видаль открой и прочитай

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Гость

12:22:23 18-10-2023

Гость (11:41:10 18-10-2023) Видаль открой и прочитай... Кто такой Видаль?

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Гость

08:51:04 18-10-2023

сейчас системы никто не промывает, они одноразовые

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гость

08:52:07 18-10-2023

Тиосульфат натрия - раствор для лечения человека ,а Тиопентал натрия используют в ветеринарии. Каким образом он в стационаре оказался? Безобразие.Безолаберность. В суд всех причастных!

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Гость

11:44:25 18-10-2023

гость (08:52:07 18-10-2023) Тиосульфат натрия - раствор для лечения человека ,а Тиопента... Ещё одна одаренная. Лень справочник почитать зато лезешь где не разбираешься

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Гость

12:24:34 18-10-2023

Гость (11:44:25 18-10-2023) Ещё одна одаренная. Лень справочник почитать зато лезешь где... Да ты хам. Ну расскажи мне, чем отличается postgre от oracle, и для чего нужен apache camel. Раз такой одаренный.

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Гость

14:17:23 18-10-2023

Гость (12:24:34 18-10-2023) Да ты хам. Ну расскажи мне, чем отличается postgre от oracle... Я твоим образованием заниматься должен?

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Гость

15:57:08 18-10-2023

Гость (14:17:23 18-10-2023) Я твоим образованием заниматься должен?... Нет, тебе своим образованием пора заняться. И воспитанием. А пока что ведешь себя как обнаглевшее быдло.

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Гость

17:03:13 18-10-2023

Гость (15:57:08 18-10-2023) Нет, тебе своим образованием пора заняться. И воспитанием. А... В данном вопросе разбираюсь поболее твоего. А ты если не в теме то сиди и не отсвечивай

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Гость

09:21:43 18-10-2023

Как вообще такое можно перепутать??? Откуда он там взялся???

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Гость

16:32:59 18-10-2023

ну зачем писать такую ерунду? Тиопентал используется у людей для короткого наркоза, а вот для усыпления животных используют как раз передозировку. Провокационное название статьи.

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Гость

22:30:16 18-10-2023

Гость (16:32:59 18-10-2023) ну зачем писать такую ерунду? Тиопентал используется у людей... Именно так. Все есть лекарство, весь вопрос в дозировке. Название статьи некорректное и народ взбудоражили.

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