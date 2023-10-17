Ребенку ввели препарат для усыпления животных в российской больнице

Спасти жизнь девочки после случившегося медики не смогли

17 октября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В кубанской больнице десятимесячной девочке случайно ввели препарат для усыпления животных. Об этом сообщает "КП".

Ребенок лежал в медицинском учреждении с термическим ожогом. Ей ставили капельницы. Медсестра, промывая систему для введения раствора, использовала препарат "Тиопентал натрия", который используется для наркоза и усыпления животных.

Отмечается, что для продажи в открытом доступе он запрещен и используется только в больницах. Спасти девочку медики не смогли, она умерла на глазах у матери.