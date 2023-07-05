Ребенок чуть не выпал из окна четвертого этажа в Бийске
Очевидцы даже принесли плед, чтобы ловить мальчика в случае падения
05 июля 2023, 12:19, ИА Амител
Фото: Инцидент Бийск
В Бийске ребенок чуть не выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщает "Инцидент Бийск".
Очевидцы на улице Васильева заметили мальчика возрастом около двух лет. Он стоял на подоконнике, ходил взад-вперед и не реагировал на просьбы вернуться в квартиру.
Люди даже принесли плед, чтобы ловить ребенка в случае падения, но помощь очевидцев и спасателей не потребовалась - через несколько минут один из родителей забрал малыша и закрыл окно на проветривание.
13:27:11 05-07-2023
Дебилы! Вам не очевидно, что. оставляя ребенка рядом с открытым окном вы кратно повышаете риски, что он выпадет? Почему вы такие дебилы?