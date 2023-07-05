Ребенок чуть не выпал из окна четвертого этажа в Бийске

Очевидцы даже принесли плед, чтобы ловить мальчика в случае падения

05 июля 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: Инцидент Бийск

В Бийске ребенок чуть не выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщает "Инцидент Бийск".

Очевидцы на улице Васильева заметили мальчика возрастом около двух лет. Он стоял на подоконнике, ходил взад-вперед и не реагировал на просьбы вернуться в квартиру.

Люди даже принесли плед, чтобы ловить ребенка в случае падения, но помощь очевидцев и спасателей не потребовалась - через несколько минут один из родителей забрал малыша и закрыл окно на проветривание.