Третий ребенок выпал из окна в Бийске за месяц
Девочка, которая получила травмы сегодня, 30 июля, находится в тяжелом состоянии
30 июля 2024, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка, сообщает региональный СК. Инцидент произошел утром 30 июля в Бийске.
"Из окна второго этажа жилого дома выпала девочка в возрасте двух с половиной лет. С травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.
Девочка воспитывается в благополучной семье. В отсутствие родителей за ребенком присматривала бабушка.
По поручению прокурора Алтайского края организована проверка причин и условий произошедшего.
Напомним, сегодня произошел третий случай за месяц падения ребенка в Бийске, при этом все дети выпадали именно со второго этажа. Так, 17 июля трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Бийске. С травмами его госпитализировали в больницу, где через несколько дней он скончался. А 2 июля полуторагодовалый мальчик получил травмы, выпав из окна на втором этаже многоэтажки. Его госпитализировали.
15:13:39 30-07-2024
Тема печальная. Запретить вторые этажи.
15:44:16 30-07-2024
Гость (15:13:39 30-07-2024) Тема печальная. Запретить вторые этажи.... этажи можно. окна запретите. семьям с детьми. забыли как пользоваться ими.
19:04:27 30-07-2024
Гость (15:44:16 30-07-2024) этажи можно. окна запретите. семьям с детьми. забыли ка... скажете тоже... да откуда инстакуры* могут об этом знать?
*внесены в мой личный рейтинг запрещенных пернатых
17:34:54 30-07-2024
в чем проблема поставить кондиционер или ограничители на открывание окон? неужели это стоит жизни вашего ребенка?!
17:43:24 30-07-2024
можно метал. решетки установить, если охота настежь окна открыть . Ну как-то дом подготовить к детям, а то нафига их рожают, если совершенно не готовы защищать и ростить?
11:11:47 31-07-2024
Гость (17:43:24 30-07-2024) можно метал. решетки установить, если охота настежь окна отк... полагаю, что бы получить бабки, а потом ребенок не нужен, можно подстроить несчастный случай или еще проще, как с собакой - родили и решили, что это тяжело и так избавляются от проблемы -несчастный случай. За смерть и насилие против детей у нас не сильно суровое наказание, так, пожурят чуток и отпустят. Это вам не спектакли ставить или слова запрещённые говорить, тут да, можно на всю жизнь уехать за решетку
09:53:16 31-07-2024
Дураки не должны рожать!