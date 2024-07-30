Третий ребенок выпал из окна в Бийске за месяц

Девочка, которая получила травмы сегодня, 30 июля, находится в тяжелом состоянии

30 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка, сообщает региональный СК. Инцидент произошел утром 30 июля в Бийске.

"Из окна второго этажа жилого дома выпала девочка в возрасте двух с половиной лет. С травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.

Девочка воспитывается в благополучной семье. В отсутствие родителей за ребенком присматривала бабушка.

По поручению прокурора Алтайского края организована проверка причин и условий произошедшего.

Напомним, сегодня произошел третий случай за месяц падения ребенка в Бийске, при этом все дети выпадали именно со второго этажа. Так, 17 июля трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Бийске. С травмами его госпитализировали в больницу, где через несколько дней он скончался. А 2 июля полуторагодовалый мальчик получил травмы, выпав из окна на втором этаже многоэтажки. Его госпитализировали.