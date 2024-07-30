НОВОСТИПроисшествия

Третий ребенок выпал из окна в Бийске за месяц

Девочка, которая получила травмы сегодня, 30 июля, находится в тяжелом состоянии

30 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка, сообщает региональный СК. Инцидент произошел утром 30 июля в Бийске.

"Из окна второго этажа жилого дома выпала девочка в возрасте двух с половиной лет. С травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.

Девочка воспитывается в благополучной семье. В отсутствие родителей за ребенком присматривала бабушка.

По поручению прокурора Алтайского края организована проверка причин и условий произошедшего.

Напомним, сегодня произошел третий случай за месяц падения ребенка в Бийске, при этом все дети выпадали именно со второго этажа. Так, 17 июля трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Бийске. С травмами его госпитализировали в больницу, где через несколько дней он скончался. А 2 июля полуторагодовалый мальчик получил травмы, выпав из окна на втором этаже многоэтажки. Его госпитализировали.

Следственный комитет / Фото: amic.ru

СК возбудил дело из-за гибели ребенка, выпавшего из окна в Бийске

Трехлетний мальчик находился под присмотром старших детей и в один момент оперся на москитную сетку окна, которая не выдержала
НОВОСТИПроисшествия
Бийск Происшествия дети

Комментарии 7

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Гость

15:13:39 30-07-2024

Тема печальная. Запретить вторые этажи.

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Гость

15:44:16 30-07-2024

Гость (15:13:39 30-07-2024) Тема печальная. Запретить вторые этажи.... этажи можно. окна запретите. семьям с детьми. забыли как пользоваться ими.

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Элен без ребят

19:04:27 30-07-2024

Гость (15:44:16 30-07-2024) этажи можно. окна запретите. семьям с детьми. забыли ка... скажете тоже... да откуда инстакуры* могут об этом знать?
*внесены в мой личный рейтинг запрещенных пернатых

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Гость

17:34:54 30-07-2024

в чем проблема поставить кондиционер или ограничители на открывание окон? неужели это стоит жизни вашего ребенка?!

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Гость

17:43:24 30-07-2024

можно метал. решетки установить, если охота настежь окна открыть . Ну как-то дом подготовить к детям, а то нафига их рожают, если совершенно не готовы защищать и ростить?

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Гость

11:11:47 31-07-2024

Гость (17:43:24 30-07-2024) можно метал. решетки установить, если охота настежь окна отк... полагаю, что бы получить бабки, а потом ребенок не нужен, можно подстроить несчастный случай или еще проще, как с собакой - родили и решили, что это тяжело и так избавляются от проблемы -несчастный случай. За смерть и насилие против детей у нас не сильно суровое наказание, так, пожурят чуток и отпустят. Это вам не спектакли ставить или слова запрещённые говорить, тут да, можно на всю жизнь уехать за решетку

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Гость

09:53:16 31-07-2024

Дураки не должны рожать!

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