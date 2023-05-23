Ребёнок и двое взрослых пострадали в ДТП с мотоциклом на Алтае
Все раненые были без мотошлемов
23 мая 2023, 15:30, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
Ребёнок и двое взрослых пострадали при столкновении иномарки с мотоциклом в Горном Алтае, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Авария случилась 22 мая около 17:30 в селе Улаган. 23-летняя местная жительница при развороте на Toyota Vista на проезжей части не убедилась в безопасности манёвра и столкнулась с мотоциклом Racer.
В результате 22-летняя байкерша была госпитализирована. Также травмы получили её пассажиры: 48-летняя женщина и 12-летняя девочка. Все были без мотошлемов.
Полицейские проводят проверку.
Комментарии 0