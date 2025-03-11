Ребенок сломал ключицу во время катания на опасной конструкции под Заринском

Произошедшим заинтересовались следователи и прокуратура

11 марта 2025, 11:25, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Ребенок пострадал во время катания на конструкции, установленной на склоне Белой горы в Заринском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службах региональных СУ СКР и прокуратуры.

О произошедшем рассказала очевидица в соцсетях. По ее словам, инцидент случился 2 марта. У мальчика перелом ключицы со смещением.

"Кому принадлежит конструкция и на кого писать заявление, неизвестно, работники, находящиеся на месте в момент падения ребенка, отказались даже вызвать скорую! Семья пострадавшего мальчика многодетная, своими силами не могут принять меры по установлению собственника конструкции, работники скрывают, табличек никаких нет!" – поделилась тогда женщина.

Заринский межрайонный следственный отдел уже начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Следователи выяснят все обстоятельства происшествия, а также оценят действия лиц, которым принадлежит опасный объект. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Кроме того, проверку проводит Заринская межрайонная прокуратура: сотрудники ведомства установят причину произошедшего и дадут оценку содержанию мест общего пользования и организации отдыха детей.