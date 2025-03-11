Ребенок сломал ключицу во время катания на опасной конструкции под Заринском
Произошедшим заинтересовались следователи и прокуратура
11 марта 2025, 11:25, ИА Амител
Ребенок пострадал во время катания на конструкции, установленной на склоне Белой горы в Заринском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службах региональных СУ СКР и прокуратуры.
О произошедшем рассказала очевидица в соцсетях. По ее словам, инцидент случился 2 марта. У мальчика перелом ключицы со смещением.
"Кому принадлежит конструкция и на кого писать заявление, неизвестно, работники, находящиеся на месте в момент падения ребенка, отказались даже вызвать скорую! Семья пострадавшего мальчика многодетная, своими силами не могут принять меры по установлению собственника конструкции, работники скрывают, табличек никаких нет!" – поделилась тогда женщина.
Заринский межрайонный следственный отдел уже начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Следователи выяснят все обстоятельства происшествия, а также оценят действия лиц, которым принадлежит опасный объект. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Кроме того, проверку проводит Заринская межрайонная прокуратура: сотрудники ведомства установят причину произошедшего и дадут оценку содержанию мест общего пользования и организации отдыха детей.
13:11:30 11-03-2025
какое заявление. Яжемамки, успокойтесь. Вы уже понаписались заявлений, что уже горок нет, дети кроме телефона скоро знать ничего не будут.
На себя пишите заявление, какого попугая у вас ребенок там катался. Вы родители, ВЫнедоследили, прекратите искать вечно виноватых вокруг себя.
15:15:22 11-03-2025
Прокуратура совместно с минздравом не хочет заинтересоваться мошенниками? Прокуратура - противоправными действиями, минздрав - психическим состоянием разводимых? Тм же явно с головой проблемы!
19:19:04 11-03-2025
если со спецом гробанется глупый пацан из многодетной семьи с крыши дома, будет виноват Отмашкин? жильцы? кто? почему за детьми не следят, не воспитывают, прикрываются многодетным статусом? ВОСПИТЫВАТЬ надо