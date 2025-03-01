Восьмилетний ребенок утонул в реке в пригороде Барнаула

Его тело ищут спасатели

01 марта 2025, 18:22, ИА Амител

Фото: прокуратура и СУ СКР Алтайского края

В барнаульском поселке Борзовая Заимка ребенок 1 марта провалился под лед и утонул, сообщили в СК и прокуратуре Алтайского края.

Трагедия случилась на джиперской поляне в районе "Чайки", уточняет телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

"Восьмилетний ребенок, находясь вместе с родственниками на территории Ленточного бора в поселке Борзовая Заимка в Центральном районе города Барнаула, провалился в полынью реки", – рассказали в краевом СК.

Отмечается, что снежной горки там не было.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, а также проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Спасатели ищут тело ребенка в воде.

В прокуратуре отметили, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальный прокурор проводит проверку, в ходе которой установит обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примет "весь комплекс мер прокурорского реагирования".