Ребенок попал в больницу после столкновения трех автомобилей на Алтае

Восьмилетнего пассажира иномарки госпитализировали

18 мая 2024, 18:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай при столкновении трех автомобилей пострадал восьмилетний ребенок, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 16 мая около 23:50 вблизи села Юстик Усть-Коксинского района.

"51-летняя жительница села Усть-Кокса, управляя автомобилем Honda Fit, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем Toyota Corona, за рулем которого находилась 31-летней жительница села Карагай. От удара Toyota Corona отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara, под управлением 51-летнего жителя села Усть-Кокса", – рассказали в ведомстве.

В результате пострадал восьмилетний пассажир Toyota Corona. Его госпитализировали с травмами различной тяжести. Полиция проводит проверку.