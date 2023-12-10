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Ребенок пострадал в барнаульском детском центре

Мальчику разодрало шею

10 декабря 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Ребенок получил травму в барнаульском детском центре. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам родителей, пятилетний мальчик играл в центре "Веселкино" в ТРЦ Galaxy и наткнулся на канат, который сильно расцарапал ему шею.

Взрослые отвели ребенка в травмпункт, зафиксировали травму и подали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в селе Троицком Алтайского края 26 ноября хозяин кафе избил мужчину битой. По словам пострадавшего, владелец заведения нанес ему несколько ударов битой, разбил смартфон стоимостью 20 тысяч рублей и выгнал из кафе, не дав забрать личные вещи.

Барнаул дети

Комментарии 12

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Гость

14:37:09 10-12-2023

Заявление в полицию-то зачем? В "Веселкино" масса детей ежедневно играет на протяжении уже стольких лет (и мы туда сколько раз ходили). И всё нормально с ними. Так что это просто неудачное стечение обстоятельств. Мальчик и дома мог шею расцарапать с таким же успехом.

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Гость

15:01:04 10-12-2023

Взрослые отвели ребенка в травмпункт, зафиксировали травму и подали заявление в полицию.---- ну народец совсем уже... в детских садах утром нужно обязательно осматривать детей. Синячок, царапинку нашли - зафиксировали, и в суд на родителей! Мож дойдет до них что то.

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Юс

15:11:16 10-12-2023

Какая связь между этими двумя новостями?

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Гость

15:42:56 10-12-2023

Ну там же везде канаты, высоченные лабиринты, куча народа, вообще не представляю как туда ребёнка пускать. Мы туда на д р ходили, лет 5 назад, я рядом была все время почти и везде лазила с дитем, и то блин переживала, больше я туда ни за что не пускаю. Нафиг такие развлечения.

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Элен без ребят

19:15:57 10-12-2023

Гость (15:42:56 10-12-2023) Ну там же везде канаты, высоченные лабиринты, куча народа,... не выходите из комнаты с дитем, не совершайте ошибку!

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Гость

16:34:15 10-12-2023

Мальчику разодрало шею - просто царапина, любят у нас страсти нагнетать

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Гость

16:34:24 10-12-2023

Ну если он там бесился... Почему другие не расцарапали шеи? Ну всё - закрыть все центры, родителям компенсацию 100млн.

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Гость

17:29:27 10-12-2023

Не может быть абсолютно безопасных детских аттракционов!!! И ребенок должен сам думать и быть аккуратным и взрослые должны думать куда ребенка пускать, а куда не стоит!

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Гость

18:27:53 10-12-2023

а почему родители со своим гавриком время не проводили? спихнули в детский уголок и довольные? где заява на предков на оставление в опасности?

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Гость

06:34:15 11-12-2023

Если ребёнок из класса коррекции, его нельзя было одного оставлять на аттракционе. Тогда родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом. Там в целости будет.

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Гость

09:31:11 11-12-2023

"упал и поцарапался" и "избили битой" очень похожие случаи, с первого раза даже отличий не нашел.

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Айти

16:20:46 11-12-2023

Задолбали и...нашки из-за всего в полицию бегать! Из-за таких горки детские запретили. Раньше в детских садах качели были разные, сейчас же кроме каких-то будок ничего. Пусть сидят и никуда не выходят, а то кирпич на голову упадет или еще что. Надо на уровне государства прекратить поощрять такое. Иначе из-за всяких шизофреников детям скоро негде гулять будет.

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