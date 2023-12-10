Ребенок пострадал в барнаульском детском центре

Мальчику разодрало шею

10 декабря 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Ребенок получил травму в барнаульском детском центре. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам родителей, пятилетний мальчик играл в центре "Веселкино" в ТРЦ Galaxy и наткнулся на канат, который сильно расцарапал ему шею.

Взрослые отвели ребенка в травмпункт, зафиксировали травму и подали заявление в полицию.

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