Ребенок пострадал в жестком ДТП с трактором в Алтайском крае

Водитель "Волги" с маленьким пассажиром врезался в К-700

10 февраля 2024, 13:25, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

9 февраля в Ключевском районе Алтайского края "Волга" с маленьким ребенком в салоне врезалась в трактор. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла вечером на 193-м километре автодороги К-03.

По информации полиции, 49-летний водитель отечественного автомобиля нарушил правила дорожного движения и врезался в К-700 – за рулем техники находился 35-летний мужчина.

В результате водитель автомобиля ГАЗ и пассажир 2022 года рождения получили травмы.