НОВОСТИПроисшествия

Ребенок пострадал во время атаки БПЛА на Воронеж

В городе ввели режим ЧС

16 января 2024, 09:51, ИА Амител

Кадр из видео / Shot
Кадр из видео / Shot

Во время атаки беспилотников на Воронеж пострадала десятилетняя девочка. Об этом сообщает Shot.

У школьницы резаные раны на руках, ногах и шее. Ей оказали помощь на месте. Глава региона поручил еще раз навестить семью и узнать, все ли в порядке с ребенком.

После атаки беспилотников в городе ввели режим ЧС.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников над Воронежем. Речь шла о трех сбитых летательных аппаратах.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

10:08:34 16-01-2024

Про наши атаки как то не слышно, как там дела

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Гость

10:20:27 16-01-2024

Гость (10:08:34 16-01-2024) Про наши атаки как то не слышно, как там дела... а ты поезжай туда - узнаешь

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Гость

11:19:13 16-01-2024

Гость (10:20:27 16-01-2024) а ты поезжай туда - узнаешь... Нахрена ехать, 21 век, все долетает

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Гость

13:25:57 16-01-2024

Гость (10:20:27 16-01-2024) а ты поезжай туда - узнаешь... не умных ответ. кому приезжать зачем,ты ребенок что ли ,тогда покинь чат этот.

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Гость

14:00:12 16-01-2024

Гость (10:08:34 16-01-2024) Про наши атаки как то не слышно, как там дела... Какие атаки?

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