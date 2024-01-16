Ребенок пострадал во время атаки БПЛА на Воронеж

В городе ввели режим ЧС

16 января 2024, 09:51, ИА Амител

Кадр из видео / Shot

Во время атаки беспилотников на Воронеж пострадала десятилетняя девочка. Об этом сообщает Shot.

У школьницы резаные раны на руках, ногах и шее. Ей оказали помощь на месте. Глава региона поручил еще раз навестить семью и узнать, все ли в порядке с ребенком.

После атаки беспилотников в городе ввели режим ЧС.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников над Воронежем. Речь шла о трех сбитых летательных аппаратах.