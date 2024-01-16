Ребенок пострадал во время атаки БПЛА на Воронеж
В городе ввели режим ЧС
16 января 2024, 09:51, ИА Амител
Кадр из видео / Shot
Во время атаки беспилотников на Воронеж пострадала десятилетняя девочка. Об этом сообщает Shot.
У школьницы резаные раны на руках, ногах и шее. Ей оказали помощь на месте. Глава региона поручил еще раз навестить семью и узнать, все ли в порядке с ребенком.
После атаки беспилотников в городе ввели режим ЧС.
Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников над Воронежем. Речь шла о трех сбитых летательных аппаратах.
10:08:34 16-01-2024
Про наши атаки как то не слышно, как там дела
10:20:27 16-01-2024
Гость (10:08:34 16-01-2024) Про наши атаки как то не слышно, как там дела... а ты поезжай туда - узнаешь
11:19:13 16-01-2024
Гость (10:20:27 16-01-2024) а ты поезжай туда - узнаешь... Нахрена ехать, 21 век, все долетает
13:25:57 16-01-2024
Гость (10:20:27 16-01-2024) а ты поезжай туда - узнаешь... не умных ответ. кому приезжать зачем,ты ребенок что ли ,тогда покинь чат этот.
14:00:12 16-01-2024
Гость (10:08:34 16-01-2024) Про наши атаки как то не слышно, как там дела... Какие атаки?