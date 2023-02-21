Ребёнок повредил позвоночник при катании на тюбинге в пригороде Барнаула
Прокуратура проводит проверку
21 февраля 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае прокуратура проводит проверку в связи с травмированием ребёнка при катании на тюбинге, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Инцидент случился 19 февраля в спорткомплексе на территории посёлка Затон.
"Девятилетний ребёнок при спуске с горки в присутствии законного представителя получил повреждения позвоночного столба. В настоящее время он проходит лечение", – говорится в сообщении.
Сотрудники надзорного ведомства устанавливают условия и причины произошедшего, в том числе оказание услуг спортивным комплексом.
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