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Ребёнок повредил позвоночник при катании на тюбинге в пригороде Барнаула

Прокуратура проводит проверку

21 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае прокуратура проводит проверку в связи с травмированием ребёнка при катании на тюбинге, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Инцидент случился 19 февраля в спорткомплексе на территории посёлка Затон.

"Девятилетний ребёнок при спуске с горки в присутствии законного представителя получил повреждения позвоночного столба. В настоящее время он проходит лечение", – говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства устанавливают условия и причины произошедшего, в том числе оказание услуг спортивным комплексом.

Комментарии 6

  • Запретить тюбинги и пригороды !!!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Наказать законного представителя.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • До чего же корявая речь =) "...в присутствии законного представителя получил повреждения позвоночного столба".
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Затон не пригород и даже не не поселок, а центральный район города Барнаул.* А тот рабочий поселок Затон был давно расселен в виду постоянных наводнений.* А микрорайон Затон - город прирос домами и новой территорией с подачи наших властей.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Хрустальные дети! Из-за мертвой! Супер чистой воды! Проведите исследование - детские переломы и какую воду пьют эти дети!?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Это вообще не русский язык.
    21 февраля, Гость   Ответить
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