Ребёнок повредил позвоночник при катании на тюбинге в пригороде Барнаула

Прокуратура проводит проверку

21 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае прокуратура проводит проверку в связи с травмированием ребёнка при катании на тюбинге, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Инцидент случился 19 февраля в спорткомплексе на территории посёлка Затон.

"Девятилетний ребёнок при спуске с горки в присутствии законного представителя получил повреждения позвоночного столба. В настоящее время он проходит лечение", – говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства устанавливают условия и причины произошедшего, в том числе оказание услуг спортивным комплексом.