В Барнауле спасатели выручили ребёнка, который застрял в беговой дорожке
Пятилетний мальчик засунул руку в беговую дорожку, а вытащить уже не смог
21 февраля 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле спасатели помогли ребёнку, рука которого застряла в тренажёре, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пятилетний мальчик играл дома и нечаянно засунул руку под беговую дорожку, а вытащить уже не смог.
"Пожарные вместе с городскими спасателями освободили руку. Угрозы для жизни ребёнка нет", – рассказали в ведомстве.
Ранее сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в Белокурихе.
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