В Барнауле спасатели выручили ребёнка, который застрял в беговой дорожке

Пятилетний мальчик засунул руку в беговую дорожку, а вытащить уже не смог

21 февраля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле спасатели помогли ребёнку, рука которого застряла в тренажёре, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пятилетний мальчик играл дома и нечаянно засунул руку под беговую дорожку, а вытащить уже не смог.

"Пожарные вместе с городскими спасателями освободили руку. Угрозы для жизни ребёнка нет", – рассказали в ведомстве.

Ранее сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в Белокурихе.