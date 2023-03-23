Родители умершей двухлетней бийчанки рассказали новые подробности случившегося

Семья заявляет, что врачи не объяснили им серьёзность ситуации, поэтому они уехали домой

23 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Родственники двухлетней девочки, отравившейся таблетками в Бийске, рассказали новые подробности случившегося. Пост опубликовали в сообществе "Бийск 22".

Ранее сообщалось, что ребёнку оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. При этом семья девочки утверждает, что от госпитализации никто не отказывался.

По словам отца, врачи выдали ему кучу бумаг на подпись, среди которых был отказ от госпитализации. Женщина, представившаяся тётей погибшей, считает, что если бы родственникам объяснили серьёзность ситуации, они не стали бы подписывать отказ.

В скорой помощи слова родителей частично подтвердили. Фельдшер рассказал, что к девочке приезжали дважды, при этом после первого визита её отвозили в больницу.

Бийчанка, представившаяся тётей ребёнка, никого не винит, но отмечает, что врачи в больнице провели не полное обследование.