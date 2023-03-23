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Родители умершей двухлетней бийчанки рассказали новые подробности случившегося

Семья заявляет, что врачи не объяснили им серьёзность ситуации, поэтому они уехали домой

23 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Родственники двухлетней девочки, отравившейся таблетками в Бийске, рассказали новые подробности случившегося. Пост опубликовали в сообществе "Бийск 22".

Ранее сообщалось, что ребёнку оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. При этом семья девочки утверждает, что от госпитализации никто не отказывался. 

По словам отца, врачи выдали ему кучу бумаг на подпись, среди которых был отказ от госпитализации. Женщина, представившаяся тётей погибшей, считает, что если бы родственникам объяснили серьёзность ситуации, они не стали бы подписывать отказ.

В скорой помощи слова родителей частично подтвердили. Фельдшер рассказал, что к девочке приезжали дважды, при этом после первого визита её отвозили в больницу. 

Бийчанка, представившаяся тётей ребёнка, никого не винит, но отмечает, что врачи в больнице провели не полное обследование.

Комментарии 19

  • Бедное дитя. Я расскажу про себя заболело сердце, терапевт назначил кардиограмму, прочитав ее округлил глаза и говорит вам срочно в Кардиоцнтр сейчас поедете или из дома? Я знаю что нужно будет ложиться на обследование а у меня с собой только 100 рублей в кармане, сказала что поеду из дома как соберу сумку. Написала отказ. Прийдя домой позвонила в Кардио узнать в какие ворота входить мне сказали что к ним привозят только на скорой и просто так ножками вы не прийдете или несите направление от терапевта которое тот "чудом" забыл дать. 2 варианта: вызывать скорую которая кому то будет нужнее, или идти опять в очередь часа на 3 терапевту. Вот так работает 9 взрослая поликлиника.
    23 марта, Гость   Ответить
  • А я расскажу другую историю. Мужу стало плохо на улице. Мимопроходящая женщина вызвала полицию. Она не поняла , что человеку плохо . Ее понять можно. Лежит в канаве какой-то мужик, бормочет, ногами сучит. Полицейские приехали , позвонили в скорую и мне. Я прибежала одновременно со скорой. Врачи постояли. Даже осматривать не стали. Сказали, что такого грязного в больницу не повезут. Ну а с чего ему быть чистым? Сентябрь, дождь, грязь, а он на земле лежит. Подсунули мне кучу бумажек, в том числе и отказ от госпитализации, который я подписала не успев прочесть. И уехали с чистой совестью. Полицейские помогли мне увезти мужа домой. Дома он умер через 20 минут. Вскрытие показало - инсульт. А могли спасти
    23 марта, Гость   Ответить
  • Женщина, представившаяся тётей погибшей, считает, что если бы родственникам объяснили серьёзность ситуации, они не стали бы подписывать отказ.---------------А сами не понимали всю серьезность ситуации? Уверен, что сто раз объяснили. Зачем вообще скорую вызывали? Лечились бы молитвами и подорожником.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Таблетки нужно хранить в недоступном для детей месте, а не винить потом медиков в не профессионализме. Хотя там профессионалов то дано уже и нет. Особенно в первичном звене. Да и откуда им взяться, при такой оптимизации.
    23 марта, Гость   Ответить
  • бред не несите, вот не надо свою дурость сваливать на врачей. зачем им подставляться, подсовывая вам отказ от госпитализации?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Доступные медицинские услуги . Капитализм.
    23 марта, Гость   Ответить
  • зачем им подставляться--- а в чем они подставились? Отказ подписан. То , что они не говорили о необходимости госпитализации , доказать невозможно. Они всегда отмажутся: "Мы предложили госпитализацию, человек отказался. Насильно везти мы не имеем права. "
    23 марта, Гость   Ответить
  • Сколько раз такое было. Вызываешь скорую к ребенку. Температура. Они начинают :"Вообще положена госпитализация , но имейте в виду, мы повезем в инфекцию. А там сопли и поносы со всего города. Оно вам надо с грудным ребенком?"
    23 марта, Гость   Ответить
  • зачем им подставляться, подсовывая вам отказ от госпитализации? - а недосказать тоже подстава, если бы со мной такого не было нивжизнь не поверилабы
    23 марта, Гость   Ответить
  • вот не надо свою дурость сваливать на врачей......Конечно все там святые , верьте дальше, не желаю вам когда нибудь запнуться и понять что не так.
    23 марта, Гость   Ответить
  • "Мы предложили госпитализацию, человек отказался. Насильно везти мы не имеем права. "-------Соглашались бы на госпитализацию. Вам было предложено. Не захотели? Ну вот и нечего ответственность на медиков перекладывать
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так в том то и дело, что не всегда предлагают. осматривать пациента не стали, грязный , видите ли. отказ подсунули и уехали. Эта я про историю со своим мужем говорю.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Я расскажу свою историю, в 89 ребенку 4 месяца двухстороннее воспаление лёгких, соглашаюсь на госпитализацию сразу, везут на скорой из поликлиники, лечимся, а потом я читаю в карточке отказ от госпитализации, от того же числа, что и поступили в больницу. Врачи подстраховались на случай смерти ребенка.
    23 марта, Гость   Ответить
  • а не подскажете как в 89 выглядел отказ от госпитализации?
    23 марта, Гость   Ответить
  • а не подскажете как в 89 выглядел отказ от госпитализации?-------Да никак он не выглядел. Уже в своем вранье запутались.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Моя дочь в 2 года просто лизнула нейролептик и уснула. Я видела бутылек, так что вызвала скорую. Нас увезли и даже речи не было, чтобы отправить ребенка домой! Ее забрали в реанимацию. Без меня. Да, у малышки был стресс. Очнулась не дома, мамы нет. Но ребенок жив!
    23 марта, Гость   Ответить
  • а не подскажете как в 89 выглядел отказ от госпитализации? --- В карточке запись врачём, мать отказалась от госпитализации, и прочитала это это годы спустя, когда карточка была на руках, была очень удивлена, и выписка приложена из больницы, поступление и отказ одним днём.
    23 марта, Гость   Ответить
  • У мен отец умер от инфаркта в 300 метрах от Кардиоцентра. Скорая ехала 4 часа....
    23 марта, Гость   Ответить
  • Старикам на вызовах скорая предлагает подписать отказ от госпитализации, причем делают это завуалированно, предлагая просто подписать бумаги, не говоря , что это. Старики подписывают, плохо себя чувствуют, им никто не говорит, что это и т.д. У моей подруги так мама несколько раз вызывала скорую, было высокое давление, и удивлялась, что ей не предлагают ехать в больницу, а каждый раз просят подписать какие то бумаги для скорой. Потом когда ей вообще было плохо, наконец ее увезли в больницу, там то это и выяснилось. Больницы стараются не брать стариков старше определенного возраста, вот скорые и не возят, а отказные обманом подписывают. Оптимизация! Тут молодым коек не хватает, что говорить про стариков.
    24 марта, Гость   Ответить
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