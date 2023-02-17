Ребёнок скатился с горки под колёса автомобиля в Барнауле

Девочка в результате инцидента получила травмы

17 февраля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Девочка 2011 года рождения скатилась с горки под колёса автомобиля в Барнауле. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Инцидент произошёл вчера, 16 февраля, в 18:00 на улице Анатолия, в районе дома № 220. Женщина1981 года рождения, находясь за рулём автомобиля Renault Sandero, наехала на ребёнка, скатившегося с горки.

В результате происшествия девочка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.