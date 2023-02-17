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Ребёнок скатился с горки под колёса автомобиля в Барнауле

Девочка в результате инцидента получила травмы

17 февраля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Девочка 2011 года рождения скатилась с горки под колёса автомобиля в Барнауле. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Инцидент произошёл вчера, 16 февраля, в 18:00 на улице Анатолия, в районе дома № 220. Женщина1981 года рождения, находясь за рулём автомобиля Renault Sandero, наехала на ребёнка, скатившегося с горки.

В результате происшествия девочка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Комментарии 11

  • там горка или укатанный сугроб? так как сделать нормальную горку у нас теперь не просто, вот дети и катаются где найдут
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Ну все, теперь точно ВСЕ горки запретят.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • не горка
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Запретить горки, колеса и девочек.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Сейчас запретят убирать снег))) это с отвала же снежного ребенок скатился
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Запретят убирать снег---- логичнее наказывать за то что снег не вывезли. Хотя кто за этим следит, кому это нужно
    17 февраля, Гость   Ответить
  • колеса и девочек ... дожили(((
    17 февраля, Гость   Ответить
  • видимо дорожники сгребли снег и не вывезли, возможно не дорожники, а управляющая компания
    17 февраля, Гость   Ответить
  • там просто уклон местности такой что получается естественная горка
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Там где дети катаются установлен знак пешеходная дорожка,машины ездить не должны.А движение машин плотное.Приехали сегодня дорожники горочки где катались дети засыпали песком.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Потому что у детей должны быть горки в дворе, а их запретили, вот они и пытаются кататься где попало. Вроде со следующего года снова можно будет во дворе горку построить.
    17 февраля, Гость   Ответить
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