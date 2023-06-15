В российском городе скончался подросток, попавший в реанимацию из-за вейпа
Следователи проводят проверку
15 июня 2023, 14:53, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове умер 15-летний подросток, попавший 29 мая в реанимацию из-за вейпа, сообщили в областном Следкоме.
В медучреждение парня доставили с диагнозом "отравление неясной этиологии, отек легких". Несмотря на оказание медицинской помощи, 15 июня он скончался.
Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 1 июня в России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
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