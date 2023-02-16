Ребёнок умер во время урока физкультуры в детсаду в Московской области

Шестилетнему мальчику стало плохо при ходьбе

16 февраля 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В детском саду округа Домодедово в Московской области умер ребёнок. Он скончался во время урока физкультуры.

Как сообщают "Известия", инцидент произошёл 15 февраля. Шестилетнему мальчику стало плохо во время ходьбы. К моменту приезда скорой помощи у него уже остановилось сердце. Врачи несколько раз пытались реанимировать ребёнка, однако у них не получилось.

Позднее стало известно, что с рождения мальчик страдал от порока сердца.