Ребёнок умер во время урока физкультуры в детсаду в Московской области
Шестилетнему мальчику стало плохо при ходьбе
16 февраля 2023, 17:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В детском саду округа Домодедово в Московской области умер ребёнок. Он скончался во время урока физкультуры.
Как сообщают "Известия", инцидент произошёл 15 февраля. Шестилетнему мальчику стало плохо во время ходьбы. К моменту приезда скорой помощи у него уже остановилось сердце. Врачи несколько раз пытались реанимировать ребёнка, однако у них не получилось.
Позднее стало известно, что с рождения мальчик страдал от порока сердца.
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