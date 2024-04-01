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Ребенок утонул в траншее для отвода воды в Михайловском районе

Следователи возбудили уголовное дело

01 апреля 2024, 17:42, ИА Амител

Паводок в Михайловском районе / Фото: МЧС России по Алтайскому краю
Паводок в Михайловском районе / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

В Михайловском районе Алтайского края, пострадавшем от паводка, погиб шестилетний мальчик. Об этом рассказали в региональном СК.

Ребенок вместе с другом находился рядом с траншеей, которую вырыли для отвода воды. Он оступился, упал вниз и утонул.

"Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказано в сообщении СК.

Алтайский край Паводок
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Комментарии 1

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Гость

22:37:17 01-04-2024

Беда, однако. А говорили, что всё под контролем.

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