Ребенок утонул в траншее для отвода воды в Михайловском районе
Следователи возбудили уголовное дело
01 апреля 2024, 17:42, ИА Амител
Паводок в Михайловском районе / Фото: МЧС России по Алтайскому краю
В Михайловском районе Алтайского края, пострадавшем от паводка, погиб шестилетний мальчик. Об этом рассказали в региональном СК.
Ребенок вместе с другом находился рядом с траншеей, которую вырыли для отвода воды. Он оступился, упал вниз и утонул.
"Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказано в сообщении СК.
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22:37:17 01-04-2024
Беда, однако. А говорили, что всё под контролем.