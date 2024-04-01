Ребенок утонул в траншее для отвода воды в Михайловском районе

Следователи возбудили уголовное дело

01 апреля 2024, 17:42, ИА Амител

Паводок в Михайловском районе / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

В Михайловском районе Алтайского края, пострадавшем от паводка, погиб шестилетний мальчик. Об этом рассказали в региональном СК.

Ребенок вместе с другом находился рядом с траншеей, которую вырыли для отвода воды. Он оступился, упал вниз и утонул.