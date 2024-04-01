В Алтайском крае весеннее половодье может привести к серьезным подтоплениям жилых и инфраструктурных объектов

01 апреля 2024, 13:01, ИА Амител

Санниково. Фото: Антон Дегтярев, amic.ru.

2568 человек сейчас задействованы в ликвидации последствий паводка в Алтайском крае. К утру 1 апреля подтоплены оказались 478 домов и 943 приусадебных участка в 42 населенных пунктах. Самая сложная обстановка сейчас в Михайловском районе. Развернуты пункты временного размещения, в которых находятся более 160 человек. Большую тревогу вызывает разлившаяся река Лосиха: началось подтопление села Санниково. В регионе из-за паводка оказались перекрыты девять автодорог. Подробнее о том, как развивается паводковая ситуация в регионе, читайте на amic.ru.

Какая обстановка в Михайловском районе?

Обстановка в Михайловском районе критическая. Об этом еще 29 марта заявил глава района Евгений Юрьев. С этого момента ситуация только усугубилась: уже подтоплен 431 дом и еще 696 приусадебных участков.

Дело в том, что земля сильно промерзла, местами более метра, поэтому инфильтрация почвы минимальная. Все талые воды устремились в пониженные места рельефа. Всего за несколько часов под водой оказались несколько улиц. Спасателям пришлось экстренно демонтировать водопропускные трубы и мосты, чтобы вода могла беспрепятственно уйти в озеро.

Пострадали не только здания, бурные потоки размыли трассу K-03. Сейчас сообщение села Ракиты с райцентром Михайловское возможно только на лодках. Чтобы люди не остались без воды и еды, полиция и пограничники организовали сюда доставку, сообщают "Вести Алтай".

Сотрудники МЧС заглянули в каждый двор, который затопило, чтобы предложить помощь. Часть граждан на время паводка переехали к родственникам. 163 человека, в том числе 30 детей, доставили в пункты временно размещения (ПВР). В селе Михайловское и селе Ракиты развернуто по одному ПВР, уточнили amic.ru в МЧС.

Как развивается обстановка в Санниково?

В село Санниково подтоплен микрорайон Лосихин остров. Разлилась река Лосиха, на данный момент в воде оказались две улицы, на которых суммарно порядка 100-110 домов, передает с места происшествия корреспондент amic.ru.

"Критическая ситуация. К некоторым домам вода только подошла, в какие-то уже зашла и стоит над уровнем пола. Так как лед еще не вскрылся, вечером 31 марта мы приняли решение делать дамбу. Отсыпали со стороны Лосихиного острова, а также со стороны Правобережного тракта", — рассказала глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина.

Тут работают расчёты пожарно-спасательного отряда, а также специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Они занимаются откачкой воды.

Задействована тяжёлая техника, ведётся разрушение льда, так как река сильно промёрзла и это мешает прохождению воды, рассказал старший группы Вячеслав Андриенко. Чтобы оценить обстановку с воздуха, применяются беспилотники.

Где еще сложная ситуация с паводком?

Уровень воды в реке Алей вблизи города Алейска 1 апреля на 08:00 преодолел критическую отметку подтопления: вода вышла на пойму, подтоплена одна из улиц. Об этом рассказала amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

Остается непростой обстановка в Шипуновском, Советском, Рубцовском, Михайловском и в ряде других районов. Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае 30 марта губернатор губернатор Виктор Томенко ввел режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Глава региона дал поручения министерствам контролировать обстановку по своей линии, это касается прежде всего минприроды и минсельхоза. Роспотребнадзор со своей стороны ведет мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, МВД — занимается вопросами безопасности.

Контроль за ситуацией ведется с помощью коптеров и космических снимков. Сотрудники МЧС обследуют реки и фиксируют ледовые заторы, которые могут помешать талой воде пройти свободно. Так, у села Белоглазово спасатели провели взрывные работы. Как отметила Ольга Прахт, вскрытие Чарыша в 2024 году протекает нетипично.

"В верховьях разводья, участками чисто, участками наблюдаются подвижки льда. Затора пока нет, следим за развитием событий. Утром в районе Белоглазово было 453 см, опасная отметка здесь 580. Но в связи с потеплением, думаю, уровни там начнут повышаться и подъемы пойдут активнее", — отметила Ольга Прахт.

Чтобы не допустить подтопления, а там, где оно уже произошло, ликвидировать последствия, силами МЧС проводится перекачка воды. Так, 31 марта в Барнауле такие работы были организованы в поселке Центральном, на Змеиногорском тракте, в пер. Калманский, на улице Садовой. На Павловском тракте укладывали мешки с песком. В Новоалтайске и селе Зудилово, в Заринске, Камне-на-Оби, Кытманово, Тюменцево, Славгороде, Ельцовке и в других населённых пунктах также сотрудниками МЧС проведена откачка воды с подтопленных территорий.

Какие дороги перекрыты сейчас в Алтайском крае из-за паводка?

На данный момент для движения закрыты восемь дорог в Алтайском крае, рассказали в региональном Минтрансе. А именно:

- "Алейск-Безголосово" на участке от Алейска до Безголосово произошло затопление низководного моста. Альтернативный проезд возможен через дороги "Алейск-Петропавловское-Смоленское" и "Подъезд к селу Безголосово";

- "Ключи-Петухи-Каип-Ащегуль-Назаровка-Михайловское" между селами Ащегуль и Каип. На участке произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд по направлению Каип – Петухи - Ключи действует через "Ащегуль – Полуямки – Назаровка – Михайловка";

- "Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка" между селами Гилевка и Завьялово произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд до села Гонохово осуществляется по направлению "Овечкино–Гонохово";

- "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" между Бор-Форпост и Михайловское. Затопление участка дороги в границах Волчихинского района. Между селами Михайловское и Ракиты произошло разрушение насыпи земляного полотна;

- "Бурла – Притыка – Орехово – Новоандреевка" на участке между селом Новоандреевка и дорогой "Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан". Произошло разрушение насыпи земляного полотна. Альтернативный проезд до села Новоандреевка осуществляется со стороны Бурлы;

- "Новоегорьевка – Титовка – Новичиха" в селе Сросты произошло разрушение земляного полотна. Альтернативный проезд через дороги "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – гр. Новосибирской области", далее по федеральной трассе А-322 "Барнаул – Рубцовск" и "Поспелиха – Новичиха – Волчиха";

- "Поспелиха – Новичиха – Волчиха" на участке между Селиверстово и Солоновкой образовался перелив;

- "Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области" в селе Волчиха в районе моста. Есть альтернативный проезд по улично-дорожной сети в селе Волчиха.