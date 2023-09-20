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Ребенок в Новосибирске вдохнул канцелярскую кнопку

Врачи смогли помочь ему и вытащили инородный предмет

20 сентября 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Новосибирские врачи достали канцелярскую кнопку из бронхов ребенка. Об этом сообщает Mash Siberia.

Мальчик почувствовал боль, когда играл на улице. Помимо неприятных ощущений, он также не мог полноценно вдохнуть. 

Родители сразу отвезли ребенка в больницу. Врачи выяснили, что в бронхах у пострадавшего застряла острая кнопка.

Опасный предмет вытащили при помощи эндоскопических зажимов, а спустя четыре дня мальчика выписали из больницы полностью здоровым.

Новосибирская область Происшествия дети

Комментарии 1

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Гость

20:55:45 20-09-2023

Уже кнопки нюхают?

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