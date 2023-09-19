Мать задушила младенца в Москве

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего

19 сентября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: t.me/rian_ru

В Москве в одной из квартир обнаружили тело задушенного младенца, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.

"19 сентября в квартире жилого дома на улице Таганрогской обнаружено тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти в виде удушения", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет прокуратура Москвы, "телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения".

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Предположительно, у женщины была послеродовая депрессия.

Ранее в Барнауле мать убила двоих детей – одному было три года, а второму всего восемь месяцев – и покончила с собой.