НОВОСТИПроисшествия

Мать задушила младенца в Москве

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего

19 сентября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: t.me/rian_ru
Фото: t.me/rian_ru

В Москве в одной из квартир обнаружили тело задушенного младенца, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.

"19 сентября в квартире жилого дома на улице Таганрогской обнаружено тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти в виде удушения", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет прокуратура Москвы, "телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения".

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Предположительно, у женщины была послеродовая депрессия.

Ранее в Барнауле мать убила двоих детей – одному было три года, а второму всего восемь месяцев – и покончила с собой.

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НОВОСТИОбщество
Убийство Москва дети

Комментарии 4

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Гость

17:10:54 19-09-2023

Традиционные семейные ценности.

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Гость

20:07:34 19-09-2023

Гость (17:10:54 19-09-2023) Традиционные семейные ценности. ... Нет, новомодный «послеродовой» стресс. Сейчас все кукушки так объясняют поведение своих соплеменниц.

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Гость

15:29:12 20-09-2023

Гость (20:07:34 19-09-2023) Нет, новомодный «послеродовой» стресс. Сейчас все кукушки та... А ты не кукушка? Или твоя мать? Семейство кукушек - это про вас?

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Гость

18:06:34 19-09-2023

Передумала, старороженница ?

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