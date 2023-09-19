Мать задушила младенца в Москве
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего
19 сентября 2023, 16:00, ИА Амител
В Москве в одной из квартир обнаружили тело задушенного младенца, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.
"19 сентября в квартире жилого дома на улице Таганрогской обнаружено тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти в виде удушения", – рассказали в ведомстве.
Как уточняет прокуратура Москвы, "телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения".
Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Предположительно, у женщины была послеродовая депрессия.
Ранее в Барнауле мать убила двоих детей – одному было три года, а второму всего восемь месяцев – и покончила с собой.
17:10:54 19-09-2023
Традиционные семейные ценности.
20:07:34 19-09-2023
Гость (17:10:54 19-09-2023) Традиционные семейные ценности. ... Нет, новомодный «послеродовой» стресс. Сейчас все кукушки так объясняют поведение своих соплеменниц.
15:29:12 20-09-2023
Гость (20:07:34 19-09-2023) Нет, новомодный «послеродовой» стресс. Сейчас все кукушки та... А ты не кукушка? Или твоя мать? Семейство кукушек - это про вас?
18:06:34 19-09-2023
Передумала, старороженница ?