Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше

Мальчик пролетел по склону несколько десятков метров

03 декабря 2024, 17:56, ИА Амител

Подъемник / Фото: unsplash.com / Alexander Popovkin

Следователи начали проверку из-за падения ребенка с подъемника в Шерегеше. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Инцидент произошел 3 декабря. Из-за преждевременного открытия защитной рамы мальчик выпал из кресла подъемника и скатился на несколько десятков метров вниз по склону. Работники канатной дороги вызвали спасателей на место происшествия.

Сотрудники СК изучают ситуацию по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.