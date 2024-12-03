Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Мальчик пролетел по склону несколько десятков метров
03 декабря 2024, 17:56, ИА Амител
Подъемник / Фото: unsplash.com / Alexander Popovkin
Следователи начали проверку из-за падения ребенка с подъемника в Шерегеше. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Инцидент произошел 3 декабря. Из-за преждевременного открытия защитной рамы мальчик выпал из кресла подъемника и скатился на несколько десятков метров вниз по склону. Работники канатной дороги вызвали спасателей на место происшествия.
Сотрудники СК изучают ситуацию по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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Из кабины, и открыл рамку? Так не получится. Кабина открывается только на высадке. На кресле рамку можно поднять раньше прибытия, сам так делал, чтобы спрыгнуть раньше.