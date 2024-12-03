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Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше

Мальчик пролетел по склону несколько десятков метров

03 декабря 2024, 17:56, ИА Амител

Подъемник / Фото: unsplash.com / Alexander Popovkin
Подъемник / Фото: unsplash.com / Alexander Popovkin

Следователи начали проверку из-за падения ребенка с подъемника в Шерегеше. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Инцидент произошел 3 декабря. Из-за преждевременного открытия защитной рамы мальчик выпал из кресла подъемника и скатился на несколько десятков метров вниз по склону. Работники канатной дороги вызвали спасателей на место происшествия.

Сотрудники СК изучают ситуацию по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Происшествия дети Кемеровская область

Комментарии 4

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Гость

21:55:39 03-12-2024

Господи, как смешно. Очередная дитачка неразуманая упала!

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Гость

09:25:06 04-12-2024

А сколько лет ребенку?

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Гость

12:32:36 04-12-2024

Родители клювом прощелкали?

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Игорь

23:50:25 04-12-2024

Из кабины, и открыл рамку? Так не получится. Кабина открывается только на высадке. На кресле рамку можно поднять раньше прибытия, сам так делал, чтобы спрыгнуть раньше.

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