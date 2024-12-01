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В МЧС показали кадры спасения ребенка, который упал в котлован

Ребенка увезли в больницу

01 декабря 2024, 16:59, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В МЧС Алтайского края показали кадры спасения 12-летнего школьника, который упал в котлован в Бийском районе.

Как сообщили в ведомстве, инцидент случился у села Первомайское, когда ребенок катался на ледянке.

Из западни мальчика доставали бойцы 16-й пожарно-спасательной части, после чего передали медикам.

На ССМП Бийска рассказывали, что в состоянии средней тяжести его увезли в больницу с подозрением на перелом бедра.

Бийск Происшествия спасение людей

Комментарии 2

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Гость

22:20:47 01-12-2024

Вокруг "котлована" ровная площадка, присыпанная снегом... ледянка ни за что пострадала

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Гость

11:42:47 02-12-2024

Какк-то он очень уж неудачно туда упал. Всё детство лазили по таким "котлованам" на стройках и травм не было. Может быть, потому, что у нас в 12 лет на картонках (ледянках) кататься было западло- мы мастерили себе санки из школьных стульев и это был транспорт настоящего мужика! :))

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