В МЧС показали кадры спасения ребенка, который упал в котлован
Ребенка увезли в больницу
01 декабря 2024, 16:59, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В МЧС Алтайского края показали кадры спасения 12-летнего школьника, который упал в котлован в Бийском районе.
Как сообщили в ведомстве, инцидент случился у села Первомайское, когда ребенок катался на ледянке.
Из западни мальчика доставали бойцы 16-й пожарно-спасательной части, после чего передали медикам.
На ССМП Бийска рассказывали, что в состоянии средней тяжести его увезли в больницу с подозрением на перелом бедра.
22:20:47 01-12-2024
Вокруг "котлована" ровная площадка, присыпанная снегом... ледянка ни за что пострадала
11:42:47 02-12-2024
Какк-то он очень уж неудачно туда упал. Всё детство лазили по таким "котлованам" на стройках и травм не было. Может быть, потому, что у нас в 12 лет на картонках (ледянках) кататься было западло- мы мастерили себе санки из школьных стульев и это был транспорт настоящего мужика! :))