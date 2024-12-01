В МЧС показали кадры спасения ребенка, который упал в котлован

Ребенка увезли в больницу

01 декабря 2024, 16:59, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В МЧС Алтайского края показали кадры спасения 12-летнего школьника, который упал в котлован в Бийском районе.

Как сообщили в ведомстве, инцидент случился у села Первомайское, когда ребенок катался на ледянке.

Из западни мальчика доставали бойцы 16-й пожарно-спасательной части, после чего передали медикам.

На ССМП Бийска рассказывали, что в состоянии средней тяжести его увезли в больницу с подозрением на перелом бедра.