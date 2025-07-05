Рецепт жареной щуки от алтайского спецназовца включат в кулинарную книгу

Помимо рыбы, понадобятся майонез, овощи и зелень

05 июля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Рецепт жареной щуки от бойца отдела спецназначения "Легион" УФСИН по Алтайскому краю станет частью ведомственной кулинарной книги "Готовь как спецназ", сообщает "Толк".

На берегу Склюихинского водохранилища в Рубцовском районе боец показал журналистам, как готовил блюдо.

Щука обжаривается на решетке по 10–12 минут с каждой стороны до румяной корочки. В рецепте уточняется: перец острый — "как приказ", майонез — "как смазка в автомате Калашникова", в конце украсить все свежей зеленью и овощами. Также спецназовец рекомендует "добавить к блюду" боевых товарищей, песни у костра и истории о службе.

Книга "Готовь как спецназ" будет выпущена в честь 35-летия ведомственного спецназа и собирает полевые рецепты со всей страны.