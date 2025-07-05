Рецепт жареной щуки от алтайского спецназовца включат в кулинарную книгу
Помимо рыбы, понадобятся майонез, овощи и зелень
05 июля 2025, 21:30, ИА Амител
Рецепт жареной щуки от бойца отдела спецназначения "Легион" УФСИН по Алтайскому краю станет частью ведомственной кулинарной книги "Готовь как спецназ", сообщает "Толк".
На берегу Склюихинского водохранилища в Рубцовском районе боец показал журналистам, как готовил блюдо.
Щука обжаривается на решетке по 10–12 минут с каждой стороны до румяной корочки. В рецепте уточняется: перец острый — "как приказ", майонез — "как смазка в автомате Калашникова", в конце украсить все свежей зеленью и овощами. Также спецназовец рекомендует "добавить к блюду" боевых товарищей, песни у костра и истории о службе.
Книга "Готовь как спецназ" будет выпущена в честь 35-летия ведомственного спецназа и собирает полевые рецепты со всей страны.
11:10:48 06-07-2025
Фишка рецепта - перед жаркой смазать рыбу майонезом. Верю, что вкусно. Он же от температуры распадется на подсолнечное масло, белую муть и канцерогены.
11:41:08 06-07-2025
Лучше бы рецепт вороны "по литовски" включили в кулинарную книгу, щук то у нас не так много осталось.
13:03:04 06-07-2025
Фу щука с майонезом.
19:09:00 06-07-2025
Ворон тоже с майонезом готовят, очень много блюд из них.