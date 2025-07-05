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Рецепт жареной щуки от алтайского спецназовца включат в кулинарную книгу

Помимо рыбы, понадобятся майонез, овощи и зелень

05 июля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com
Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Рецепт жареной щуки от бойца отдела спецназначения "Легион" УФСИН по Алтайскому краю станет частью ведомственной кулинарной книги "Готовь как спецназ", сообщает "Толк".

На берегу Склюихинского водохранилища в Рубцовском районе боец показал журналистам, как готовил блюдо.

Щука обжаривается на решетке по 10–12 минут с каждой стороны до румяной корочки. В рецепте уточняется: перец острый — "как приказ", майонез — "как смазка в автомате Калашникова", в конце украсить все свежей зеленью и овощами. Также спецназовец рекомендует "добавить к блюду" боевых товарищей, песни у костра и истории о службе.

Книга "Готовь как спецназ" будет выпущена в честь 35-летия ведомственного спецназа и собирает полевые рецепты со всей страны.

Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

11:10:48 06-07-2025

Фишка рецепта - перед жаркой смазать рыбу майонезом. Верю, что вкусно. Он же от температуры распадется на подсолнечное масло, белую муть и канцерогены.

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Доктор Дикуль

11:41:08 06-07-2025

Лучше бы рецепт вороны "по литовски" включили в кулинарную книгу, щук то у нас не так много осталось.

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Гость

13:03:04 06-07-2025

Фу щука с майонезом.

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Доктор Дикуль

19:09:00 06-07-2025

Ворон тоже с майонезом готовят, очень много блюд из них.

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