Суп из семи ингредиентов порекомендовала жителям Алтая министр соцзащиты

Для его приготовления понадобятся самые простые продукты

12 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Суп Натальи Оськиной / Фото: vk.com/n_oskina

Глава алтайского Минсоцзащиты Наталья Оськина поделилась рецептом освежающего летнего супа, который может стать отличной заменой окрошке.

Для приготовления потребуются:

отварная свекла;

вареное яйцо;

свежий огурец;

кефир;

сметана;

зелень;

минеральная вода.

Все ингредиенты нужно смешать, по вкусу добавив немного соли, перца и лимонного сока. По мнению министра, получается очень вкусный и освежающий суп, отлично подходящий для легкого ужина в жаркую погоду.

Ранее стал известен рецепт салата "Молодость", которым президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал Владимира Путина.