Суп из семи ингредиентов порекомендовала жителям Алтая министр соцзащиты
Для его приготовления понадобятся самые простые продукты
12 июля 2024, 09:45, ИА Амител
Суп Натальи Оськиной / Фото: vk.com/n_oskina
Глава алтайского Минсоцзащиты Наталья Оськина поделилась рецептом освежающего летнего супа, который может стать отличной заменой окрошке.
Для приготовления потребуются:
- отварная свекла;
- вареное яйцо;
- свежий огурец;
- кефир;
- сметана;
- зелень;
- минеральная вода.
Все ингредиенты нужно смешать, по вкусу добавив немного соли, перца и лимонного сока. По мнению министра, получается очень вкусный и освежающий суп, отлично подходящий для легкого ужина в жаркую погоду.
Ранее стал известен рецепт салата "Молодость", которым президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал Владимира Путина.
09:48:32 12-07-2024
Ещё со школы помню, суп из семи....
09:51:01 12-07-2024
Гость (09:48:32 12-07-2024) Ещё со школы помню, суп из семи....... Шесть покрошено, одна так брошена
09:52:25 12-07-2024
Гость (09:48:32 12-07-2024) Ещё со школы помню, суп из семи....... сушеные ножки тараканов, козюльки... у нас такой рецепт предлагали.
тут - хороший рецепт в новости,
10:15:52 12-07-2024
Гость (09:48:32 12-07-2024) суп из семи....... и еще 3 добавлено, всего 10
09:49:50 12-07-2024
вот сейчас обязательно найдутся умники, которые скажут что минводу пить нельзя, зелень неспелая, сметана кислая, кефир с огурцами не катит, от вареных яиц холнестерин, а свекла - вообще яд.
и только я скажу как на духу - прекрасный рецепт!
14:02:08 12-07-2024
Мусик (09:49:50 12-07-2024) вот сейчас обязательно найдутся умники, которые скажут что м... просьба вас зайти в администрацию. Получите пять рублёв.
14:12:09 12-07-2024
Гость (14:02:08 12-07-2024) просьба вас зайти в администрацию. Получите пять рублёв.... поклеп у вас - договаривались же на 30. и не рублей.
так что я думаю вы провокатор и обманшик и просто завистник.
09:53:24 12-07-2024
Диарея... 146%
10:03:34 12-07-2024
Такая отвратная штука получилась! Домашние все отказались кушать.
10:12:50 12-07-2024
Гость (10:03:34 12-07-2024) Такая отвратная штука получилась! Домашние все отказались ку... они видимо много едят фастфуда - их надо приучать к вкусной и здоровой пище.
кишечкник конечно отвык, но надо - силком в светлое будущее, сами потом спасибо скажут. из кто выжил.
а вообще после недельки на разргузке по питанию вкусным кажется все где есть калории.
12:34:36 12-07-2024
Гость (10:03:34 12-07-2024) Такая отвратная штука получилась! Домашние все отказались ку... Это самый обычный свекольник - холодный летний суп.
10:05:43 12-07-2024
А дно с этого супа не выбьет?
10:08:04 12-07-2024
Мерзость
10:19:09 12-07-2024
Гость (10:08:04 12-07-2024) Мерзость... это ваше личное частное оценочное неправильное мнение.
10:29:29 12-07-2024
А почему альтернатива окрошке? Чем себя запятнала наша неповторимая русская еда?
10:58:46 12-07-2024
Гость (10:29:29 12-07-2024) А почему альтернатива окрошке? Чем себя запятнала наша непов... РЕТРОГРАДЫ.
11:38:08 12-07-2024
Мусик (10:58:46 12-07-2024) РЕТРОГРАДЫ.... Пойди, пососи вейп...
13:49:43 12-07-2024
Гость (11:38:08 12-07-2024) Пойди, пососи вейп...... не курю, уж извиняйте
10:36:08 12-07-2024
а пропорции?
11:08:49 12-07-2024
Гость (10:36:08 12-07-2024) а пропорции?... у оськиной весьма хорошие пропорции - она плохого не посоветует.
11:28:05 12-07-2024
Мусик (11:08:49 12-07-2024) у оськиной весьма хорошие пропорции - она плохого не посовет... так мож поэтому и хорошие, что всё лишнее прямиком в каналью?
11:21:25 12-07-2024
Гость (10:36:08 12-07-2024) а пропорции?... а какая разница - все равно в унитаз
12:36:23 12-07-2024
Гость (10:36:08 12-07-2024) а пропорции?... По вкусу.
11:40:07 12-07-2024
Выглядит супчик, как будто кого-то стошнило после селёдки под шубой...ну или как будто посуду мыли для экономии в одной воде и щас прополощут...
13:14:19 12-07-2024
Гость (11:40:07 12-07-2024) Выглядит супчик, как будто кого-то стошнило после селёдки по... вот тренд на пожырание кузнечиков/сверчков/тараканов вам не довели, а вы сами прогрессивные швабовские новости не ридаете?
а вот я вам скажу, что нпа на эту тему предварительные уже приняты, и тестово небольшие фабрики по теме всяких личинок работают - выводят, сушат, мелют в муку и бодяжат в иду.
радуйтесь про супчик.
будет веселее.