Рецидивист из Бийска украл у барнаульской пенсионерки 55 тысяч рублей с карты

Полицейские возбудили уголовное дело

15 ноября 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские раскрыли кражу денег у 66-летней пенсионерки, сообщили в главке МВД Алтайского края.

Женщина обратилась к правоохранителям и рассказала, что с ее карты кто-то похитил 55 тысяч рублей. Стражи порядка установили, что к дочери потерпевшей приезжал знакомый из Бийска, который и гостил в квартире пожилой женщины. Пропажу сбережений она обнаружила как раз после его отъезда.

40-летнего подозреваемого задержали. Оказалось, что ранее его судили четыре раза. Свою вину злоумышленник признал. Как он рассказал полицейским, деньги с карты он украл посредством онлайн-перевода на свою карту.

В счет возмещения ущерба у подозреваемого изъяли два телефона. Уголовное дело возбудили по статье о краже с банковского счета. Также в отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.