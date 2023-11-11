Жительница Барнаула из-за проблем с деньгами украла у знакомой украшения на 296 тысяч

Женщина хотела продать драгоценности, но не успела этого сделать

11 ноября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали подозреваемую в краже дорогих украшений, сообщили в МВД Алтайского края.

К правоохранителям обратилась 40-летняя горожанка и рассказала, что ее знакомая тайно похитила серебряную и золотую цепочки, два золотых кольца и сережку. Стоимость ущерба потерпевшая оценила в 296 тысяч рублей.

В тот же день сотрудники ППС задержали 40-летнюю подозреваемую. Та признала вину и объяснила поступок тяжелым материальным положением.

"Она пояснила, что в тот вечер вместе с заявительницей распивала спиртные напитки у нее в квартире. Воспользовавшись моментом, когда знакомая отлучилась, женщина взяла в шкафу из шкатулки золотые украшения, которые в дальнейшем хотела продать", – рассказали в ведомстве.

Однако заработать на украденном горожанка не успела: драгоценности изъяли при задержании.