Жительница Барнаула из-за проблем с деньгами украла у знакомой украшения на 296 тысяч
Женщина хотела продать драгоценности, но не успела этого сделать
11 ноября 2023, 18:45, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали подозреваемую в краже дорогих украшений, сообщили в МВД Алтайского края.
К правоохранителям обратилась 40-летняя горожанка и рассказала, что ее знакомая тайно похитила серебряную и золотую цепочки, два золотых кольца и сережку. Стоимость ущерба потерпевшая оценила в 296 тысяч рублей.
В тот же день сотрудники ППС задержали 40-летнюю подозреваемую. Та признала вину и объяснила поступок тяжелым материальным положением.
"Она пояснила, что в тот вечер вместе с заявительницей распивала спиртные напитки у нее в квартире. Воспользовавшись моментом, когда знакомая отлучилась, женщина взяла в шкафу из шкатулки золотые украшения, которые в дальнейшем хотела продать", – рассказали в ведомстве.
Однако заработать на украденном горожанка не успела: драгоценности изъяли при задержании.
07:09:00 12-11-2023
Тяжёлое положение... А не многовато ли решила компенсации использовать?.. взяла бы столько, сколько нужно на поправку, а заграбастала всё. Врёт паскуда позорная!
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Походу проблемы не с деньгами а с женским алкоголизмом у обеих кошолок