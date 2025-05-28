В Барнауле пьяный сельчанин без прав угнал "Газель" и врезался в дерево

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

28 мая 2025, 11:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали пьяного жителя Шипуновского района, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в МВД региона.

39-летний владелец машины обратился с заявлением в отдел полиции по Индустриальному району и рассказал, что в дневное время приехал на своей "Газели" на работу, оставил ключи в замке и ушел по делам. А когда вернулся через несколько минут на парковку, автомобиля там уже не было.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого в угоне – пьяного 42-летнего жителя Шипуновского района. Он дал признательные показания.

"По предварительной информации, мужчина собирался покататься на автомобиле, однако далеко не уехал: совершил ДТП, врезавшись в дерево. В результате у транспортного средства поврежден передний бампер", – рассказали в ведомстве.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело и составили административный материал за езду без прав. Мужчина находится под подпиской о невыезде.