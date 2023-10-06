Рецидивист залез в вагон с углем, чтобы через Алтайский край попасть в Россию
Иностранца заключили под стражу, скрыться он не смог
06 октября 2023, 19:30, ИА Амител
Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю
Иностранца-рецидивиста нашли в грузовом вагоне с углем в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.
Мужчина забрался в вагон поезда, который ехал из Павлодара в Кулунду, присыпал себя углем и надеялся, что его никто не найдет. Нашли.
Проверка показала, что 34-летний мужчина раньше неоднократно привлекался к ответственности. На родине он находится в розыске, а на поезде хотел скрыться на территории России.
Рецидивиста задержали и отправили под стражу.
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