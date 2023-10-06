Рецидивист залез в вагон с углем, чтобы через Алтайский край попасть в Россию

Иностранца заключили под стражу, скрыться он не смог

06 октября 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Иностранца-рецидивиста нашли в грузовом вагоне с углем в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

Мужчина забрался в вагон поезда, который ехал из Павлодара в Кулунду, присыпал себя углем и надеялся, что его никто не найдет. Нашли.

Проверка показала, что 34-летний мужчина раньше неоднократно привлекался к ответственности. На родине он находится в розыске, а на поезде хотел скрыться на территории России.

Рецидивиста задержали и отправили под стражу.