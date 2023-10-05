Соцсети: двое мужчин умерли в Барнауле посреди улицы

Очевидцы говорят о том, что у обоих произошла передозировка

05 октября 2023, 14:51, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле двое мужчин умерли от передозировки. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Молодых людей в бессознательном состоянии, как говорят подписчики паблика "Инцидент Барнаул", нашли на улице Антона Петрова 4 октября. Тогда не было известно, что именно с ними произошло.

Позднее в социальных сетях появилась информация о том, что оба мужчины были в состоянии наркотического опьянения, а через некоторое время скончались от передозировки. Официальных комментариев по этому поводу на момент публикации нет.