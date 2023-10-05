Соцсети: двое мужчин умерли в Барнауле посреди улицы
Очевидцы говорят о том, что у обоих произошла передозировка
05 октября 2023, 14:51, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле двое мужчин умерли от передозировки. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Молодых людей в бессознательном состоянии, как говорят подписчики паблика "Инцидент Барнаул", нашли на улице Антона Петрова 4 октября. Тогда не было известно, что именно с ними произошло.
Позднее в социальных сетях появилась информация о том, что оба мужчины были в состоянии наркотического опьянения, а через некоторое время скончались от передозировки. Официальных комментариев по этому поводу на момент публикации нет.
15:01:34 05-10-2023
естественный отбор
15:06:42 05-10-2023
Пересолили.
16:00:06 05-10-2023
Сделали подарок пенсионному фонду.
16:28:09 05-10-2023
Растили их же их матери не для такого, государство учило не для такого. Недовоспитали, недоубедили...
19:35:41 05-10-2023
Гость (16:28:09 05-10-2023) Растили их же их матери не для такого, государство учило не ... А сколько количество употребляющих наркотики по Алтайскому краю ? Сразу ощутим ущерб оказывается наглядностью ?
17:12:57 05-10-2023
Вот и получились недочеловеки.
19:40:54 05-10-2023
Гость (17:12:57 05-10-2023) Вот и получились недочеловеки.... На начало 2023 года больных наркоманией в Алтайском крае зарегистрировано 4,5 тыс. человек или 196,7 тыс. человек на 100 тыс. населения. Что на 26 процентов больше, чем в среднем по стране. 3,7 тыс. – выявлены те, кто употребляет наркотики. Больше всего отмечено употребление опиатов – 42 процента, чуть меньше - каннабиноидов – 27 процентов. 19 процентов употребляли – психостимуляторы и 12 процентов - сочетание нескольких видов наркотических средств. https://biwork.ru/news/53172-po-itogam-2022-goda-altajskij-kraj-zanimaet-4-mesto-po-narkotikam?ysclid=lnd5wm60qa527196527
19:04:13 05-10-2023
Недавно на дзене попались заметки путешествующей семьи из Петербурга. Так вот, на первом же фото из их отчета о Барнауле были два наркоши в районе ракшинских новостроев. То есть люди приехали и сразу увидели посреди бела дня, получили первые впечатления о городе, ещё фактически не отошли от территории вокзала.
22:30:30 05-10-2023
Возможно, если бы учитель в школе его наказал физически, как в начале прошлого века, за запах сигарет и спиртного, сквернословие так, что бы сидеть не мог и мозг включился, может быть сейчас был бы жив. Хотя, это ненаучная фантастика. Каждому свое....Как на воротах Бухенвальда.
11:43:29 06-10-2023
собаке собачья смерть