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Соцсети: двое мужчин умерли в Барнауле посреди улицы

Очевидцы говорят о том, что у обоих произошла передозировка

05 октября 2023, 14:51, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле двое мужчин умерли от передозировки. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Молодых людей в бессознательном состоянии, как говорят подписчики паблика "Инцидент Барнаул", нашли на улице Антона Петрова 4 октября. Тогда не было известно, что именно с ними произошло.

Позднее в социальных сетях появилась информация о том, что оба мужчины были в состоянии наркотического опьянения, а через некоторое время скончались от передозировки. Официальных комментариев по этому поводу на момент публикации нет. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 10

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Гость

15:01:34 05-10-2023

естественный отбор

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Гость

15:06:42 05-10-2023

Пересолили.

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Гость

16:00:06 05-10-2023

Сделали подарок пенсионному фонду.

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Гость

16:28:09 05-10-2023

Растили их же их матери не для такого, государство учило не для такого. Недовоспитали, недоубедили...

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Гость

19:35:41 05-10-2023

Гость (16:28:09 05-10-2023) Растили их же их матери не для такого, государство учило не ... А сколько количество употребляющих наркотики по Алтайскому краю ? Сразу ощутим ущерб оказывается наглядностью ?

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Гость

17:12:57 05-10-2023

Вот и получились недочеловеки.

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Гость

19:40:54 05-10-2023

Гость (17:12:57 05-10-2023) Вот и получились недочеловеки.... На начало 2023 года больных наркоманией в Алтайском крае зарегистрировано 4,5 тыс. человек или 196,7 тыс. человек на 100 тыс. населения. Что на 26 процентов больше, чем в среднем по стране. 3,7 тыс. – выявлены те, кто употребляет наркотики. Больше всего отмечено употребление опиатов – 42 процента, чуть меньше - каннабиноидов – 27 процентов. 19 процентов употребляли – психостимуляторы и 12 процентов - сочетание нескольких видов наркотических средств. https://biwork.ru/news/53172-po-itogam-2022-goda-altajskij-kraj-zanimaet-4-mesto-po-narkotikam?ysclid=lnd5wm60qa527196527

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Гость

19:04:13 05-10-2023

Недавно на дзене попались заметки путешествующей семьи из Петербурга. Так вот, на первом же фото из их отчета о Барнауле были два наркоши в районе ракшинских новостроев. То есть люди приехали и сразу увидели посреди бела дня, получили первые впечатления о городе, ещё фактически не отошли от территории вокзала.

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Гость

22:30:30 05-10-2023

Возможно, если бы учитель в школе его наказал физически, как в начале прошлого века, за запах сигарет и спиртного, сквернословие так, что бы сидеть не мог и мозг включился, может быть сейчас был бы жив. Хотя, это ненаучная фантастика. Каждому свое....Как на воротах Бухенвальда.

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Гость

11:43:29 06-10-2023

собаке собачья смерть

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