Рецидивисты по-пьяни обчистили дачу пенсионерки в Новоалтайске
Сумма нанесенного ущерба составила более 80 тысяч рублей
19 августа 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пожилая жительница Новоалтайска обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестные обокрали ее дачный дом. Подробности опубликовала пресс-служба регионального МВД.
Установлено, что на даче жил сын пенсионерки, который в день кражи пил здесь со своим другом. Оба раньше были судими.
После пьянки мужчины забрали сварочный аппарат, электрический триммер и скрылись. Сумма нанесенного ущерба составила 84 тысячи рублей.
Воров задержали, они во всем сознались. Возбуждено уголовное дело.
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