Рецидивисты по-пьяни обчистили дачу пенсионерки в Новоалтайске

Сумма нанесенного ущерба составила более 80 тысяч рублей

19 августа 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пожилая жительница Новоалтайска обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестные обокрали ее дачный дом. Подробности опубликовала пресс-служба регионального МВД.

Установлено, что на даче жил сын пенсионерки, который в день кражи пил здесь со своим другом. Оба раньше были судими.

После пьянки мужчины забрали сварочный аппарат, электрический триммер и скрылись. Сумма нанесенного ущерба составила 84 тысячи рублей.

Воров задержали, они во всем сознались. Возбуждено уголовное дело.