Рецидивисты застрелили двух жителей Алтайского края в Магаданской области

Злоумышленников задержали

26 августа 2024, 07:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Магаданской области местные жители застрелили двух мужчин из Алтайского края, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Следком региона.

Конфликт между двумя компаниями случился 24 августа в поселке Усть-Омчуг. Одному мужчине выстрелили три раза в шею и туловище, другому – один раз в живот.

Скрывшихся нападавших вскоре задержали на дачном участке. У них изъяли две единицы огнестрельного оружия, деньги и патроны. Ранее они уже имели судимости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.