Рецидивисты застрелили двух жителей Алтайского края в Магаданской области
Злоумышленников задержали
26 августа 2024, 07:45, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Магаданской области местные жители застрелили двух мужчин из Алтайского края, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Следком региона.
Конфликт между двумя компаниями случился 24 августа в поселке Усть-Омчуг. Одному мужчине выстрелили три раза в шею и туловище, другому – один раз в живот.
Скрывшихся нападавших вскоре задержали на дачном участке. У них изъяли две единицы огнестрельного оружия, деньги и патроны. Ранее они уже имели судимости.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.
13:55:55 26-08-2024
Кому верить? А по центральному новостному каналу сказано, что наоборот, наши "земляки" двоих завалили...