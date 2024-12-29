Редкие экспонаты пострадали в музее ретротехники в Барнауле из-за потопа
Из-за потопа пострадала часть самой большой в мире коллекции ретротелевизоров
29 декабря 2024, 15:00, ИА Амител
В Барнауле в музее ретротехники произошел потоп, в результате которого пострадали редкие экспонаты. Как сообщает Barnaul22, прорыв трубы с горячей водой привел к повреждению телевизоров, входящих в самую большую в мире коллекцию ретротелевизоров.
Музей, расположенный в подвале, хранит уникальные предметы, такие как телевизор, производившийся в Славгороде, первый советский стереофонический магнитофон и телевизор с увеличительной линзой, разработанный до начала Великой Отечественной войны.
Владелец и хранитель коллекции Андрей Минкин выразил надежду, что власти окажут помощь в поиске нового помещения для хранения этих ценных экспонатов. Ранее он уже обращался к местным властям и меценатам с просьбами о поддержке для сохранения своей коллекции.
Напомним, в гостях в музее ретротехники amic.ru побывал летом. О нем и барнаульском реставраторе и коллекционере Андрее Минкине мы рассказывали в "Переговорке".
20:32:14 29-12-2024
Уникальнейший музей! Школьники и взрослые очень им интересовались.Его поддержи-
вать надо и в приличное помещение перевести.