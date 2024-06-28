ТВ с увеличительным стеклом. Экскурсия по уникальному музею ретротехники в Барнауле
Вся история прослеживается через технику, говорит барнаульский реставратор и коллекционер Андрей Минкин
28 июня 2024, 09:47, ИА Амител
Самая большая в мире коллекция ретротелевизоров (по утверждению ее владельца) находится в Барнауле. А в ней есть экспонаты, которые сохранились в единственном экземпляре. Владелец и хранитель коллекции – барнаулец Андрей Минкин. Экспонаты он собирает уже почти 30 лет. Его партнер, друг и "добрый волшебник" Константин Филатов – директор клуба-музея коллекционеров и ремесленников России – безвозмездно предоставляет свои помещения под экспозиции. Съемочная группа "Переговорки" amic.ru побывала в музее ретротехники, восхитилась уникальными экспонатами, в числе которых первый советский телевизор, для него требовалась увеличительная линза, чтобы рассмотреть изображение на экране.
А еще узнали, почему Барнаул может лишиться этой уникальной коллекции.
Кто в "Переговорке"
Константин Филатов – руководитель клуба-музея коллекционеров и ремесленников России.
Андрей Минкин – коллекционер и реставратор телевизоров и проигрывателей СССР.03:04 Передать поколениям объективный взгляд на прошлое. Зачем Константин Филатов предоставляет бесплатно помещения под музеи.
04:51 "Все прослеживается через технику". Знакомство с хранителем музея, владельцем, возможно, самой большой в мире коллекции телерадиотехники Андреем Минкиным.
06:20 Как Андрей начал собирать коллекцию и где берет экспонаты. "Некоторые приходится чинить 10 и даже 20 лет".
07:59 Экскурсия по музею. Радиола, которая застала Сталина.
11:09 КВН – "Купил, включил, не работает". Уникальный телевизор с увеличительной линзой, который разрабатывали еще до Великой Отечественной. А еще он был взрывоопасен.
14:36 Телевизор с самым большим экраном. А его корпус раскрашивался художниками вручную. "Двух одинаковых не встретите", – говорит Минкин.
15:37 "В СССР на отделке не экономили". О декоре, который использовали для советских телевизоров.
16:35 Один из самых уникальных телевизоров советской эпохи. Многие его видели в фильме "Хоттабыч".
17:01 Еще один необычный экземпляр – с пультом д/у и функцией, которая только недавно появилась в сотовых телефонах.
17:46 Телевизор, который считался одним из лучших в СССР. А еще он очень понравился кубинским тараканам. А вот советским гражданам страшно не понравились грейпфруты, которыми Куба рассчиталась за эти телевизоры.
19:33 Телевизор, который выпускали в Славгороде Алтайского края.
20:48 О первых катушечных магнитофонах, которые включали в себя проигрыватель грампластинок, магнитофон и даже давали возможность переписать звук с пластинки на кассету.
24:39 Первый стереофонический советский магнитофон. Он был ужасно дорогой – в шесть раз больше средней зарплаты и очень непрактичный.
26:52 Как Высоцкий и другие барды записывали свои песни.
28:51 Один из первых переносных кассетных магнитофонов в СССР. "Совершенно неубиваемый", – уверяет Андрей Минкин.
31:42 "Без поддержки властей не обойтись". Почему Барнаул может лишиться этой уникальной коллекции, так же, как не так давно потерял самую большую в мире коллекцию беговых лыж.
10:08:02 28-06-2024
А вот музея российской радиотехники не будет
10:44:03 02-07-2024
Сергей (10:08:02 28-06-2024) А вот музея российской радиотехники не будет... Интересно, кто заминусил тебе?