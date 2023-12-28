Реестр Telegram-каналов захотели сделать в России

Так авторы инициативы хотят уберечь владельцев каналов и читателей от мошенников

28 декабря 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) намерена обратиться к администрации мессенджера Telegram с предложением создать реестр публичных каналов. Об этом пишут "Известия".

По задумке авторов инициативы, это поможет уменьшить число мошенников, создающих каналы-клоны для кражи денег у пользователей. В таких случаях аферисты копируют содержимое оригинальных каналов в клоны, делают накрутку и завлекают подписчиков оплатить курсы, которые предоставляют авторы оригинальных каналов. Однако реквизиты для оплаты в таком случае уже принадлежат злоумышленникам. Жертвами при этом становятся сразу и читатели, и владельцы оригинальных каналов.

"Мы хотим предложить администрации Telegram сделать реестр публичных каналов – создателей авторского контента. Как это может работать: авторы каналов добровольно раскрывают свои данные, а механизм реестра отслеживает и фиксирует факт первенства публикации в них оригинальных материалов. Для этого возможно встраивание в графический материал цифрового отпечатка. Благодаря этому сервис мог бы в автоматическом режиме фиксировать появление каналов-копий и своевременно их блокировать", – объяснил суть инициативы гендиректор АРФГ Вениамин Каганов.

На прошлой неделе Telegram выпустил обновление, в котором появились репосты в истории, новое оформление каналов и прочие нововведения.