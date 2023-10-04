С таким громким заявлением выступили в Совете Федерации. Роскомнадзор уже дал свои разъяснения

04 октября 2023, 12:42, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Роскомнадзор с 1 марта заблокирует все VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к запрещенным ресурсам. Такая новость 3 октября "взорвала" соцсети. Причем возникла она не на пустом месте: соответствующее громкое заявление сделал член Совфеда Артем Шейкин, ссылаясь на новый приказ.

Позднее слова сенатора разъяснили и в профильном комитете Госдумы, и в Роскомнадзоре. Рассказываем, правда ли, что с 1 марта все VPN-сервисы в России полностью заблокируют.

1 Действительно ли в Совфеде заявили о блокировке всех VPN с 1 марта? Да. Такое заявление 3 октября сделал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. "С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах", – цитирует сенатора РИА Новости Он также подчеркнул, что в первую очередь блокировке должны подлежать приложения, которые дают доступ к запрещенному в России Instagram* и другим продуктам компании Meta**, признанной в нашей стране экстремистской. При этом Шейкин не стал уточнять, что за приказ вступит в силу с 1 марта 2024 года.

2 Это правда? VPN-сервисы действительно полностью заблокируют с 1 марта? Судя по всему, нет. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале , что заявление Шейкина "звучит очень странно". По его словам, документ, на который сослался сенатор, имеет совсем другой смысл. Там действительно идет речь о блокировке, но не VPN-сервисов. Позднее новость прокомментировали и в пресс-службе Роскомнадзора. Там подтвердили слова Хинштейна: на самом деле, речь идет о другой инициативе. А что касается VPN-сервисов, то РКН уже давно имеет право их блокировать и регулярно это делает.

3 Что Роскомнадзор будет блокировать с 1 марта 2024 года? Сайты с информацией о VPN-сервисах и других способах и методах обхода блокировок. Причем Роскомнадзор уже сейчас блокирует такие ресурсы. Но с 1 марта ведомство получит больше прав и будет самостоятельно принимать решение о том, какой портал внести в Единый реестр запрещенной информации. "Согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры, Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации", – говорится в сообщении Роскомнадзора. Об этом же заявил и депутат Хинштейн. "Вероятно, речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон", – написал он у себя в Telegram

4 Зачем блокировать сайты с информацией о VPN? Все просто. Предполагается, что люди будут гораздо реже использовать VPN-сервисы для доступа к запрещенным сайтам, если у них будет меньше информации о способах обхода блокировок.

5 Как в Роскомнадзоре будут решать, какой сайт заблокировать? Критерии еще предстоит разработать. В РКН сообщили, что сделают это после получения дополнительных полномочий. "После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит <…> критерии оценки <…> материалов, содержащих такую информацию", – передает "Газета.ru" заявление пресс-службы ведомства.

6 Правда ли, что после 1 марта VPN-сервисы удалят из всех магазинов приложений? Этот вопрос официальные лица до конца не прояснили. Но тот же Артем Шейкин рассказал ТАСС , что направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву. В своем обращении он предложил ограничить загрузку VPN-сервисов в отечественный RuStore при условии, если они нарушают закон "в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации". Но что касается других магазинов приложений, до конца не ясно, будут ли там VPN-сервисы после 1 марта.

7 Есть ли в России уголовная или административная ответственность за использование VPN? Нет. И вводить какое-либо наказание за использование VPN в России пока не планируют. Об этом уже не раз говорил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн в сентябре тоже говорил, что привлекать людей к ответственности за пользование VPN-сервисов нельзя. По его мнению, борьбе с обходами блокировок это никак не поможет.

*Instagram – принадлежит американской компании Meta**, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ.

**Meta – материнская компания Facebook, WhatsApp и Instagram*. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.