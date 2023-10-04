С таким громким заявлением выступили в Совете Федерации. Роскомнадзор уже дал свои разъяснения
Роскомнадзор с 1 марта заблокирует все VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к запрещенным ресурсам. Такая новость 3 октября "взорвала" соцсети. Причем возникла она не на пустом месте: соответствующее громкое заявление сделал член Совфеда Артем Шейкин, ссылаясь на новый приказ.
Позднее слова сенатора разъяснили и в профильном комитете Госдумы, и в Роскомнадзоре. Рассказываем, правда ли, что с 1 марта все VPN-сервисы в России полностью заблокируют.
Действительно ли в Совфеде заявили о блокировке всех VPN с 1 марта?
Да. Такое заявление 3 октября сделал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
"С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах", – цитирует сенатора РИА Новости.
Он также подчеркнул, что в первую очередь блокировке должны подлежать приложения, которые дают доступ к запрещенному в России Instagram* и другим продуктам компании Meta**, признанной в нашей стране экстремистской.
При этом Шейкин не стал уточнять, что за приказ вступит в силу с 1 марта 2024 года.
Это правда? VPN-сервисы действительно полностью заблокируют с 1 марта?
Судя по всему, нет. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале
, что заявление Шейкина "звучит очень странно".
По его словам, документ, на который сослался сенатор, имеет совсем другой смысл. Там действительно идет речь о блокировке, но не VPN-сервисов.
Позднее новость прокомментировали и в пресс-службе Роскомнадзора. Там подтвердили слова Хинштейна: на самом деле, речь идет о другой инициативе. А что касается VPN-сервисов, то РКН уже давно имеет право их блокировать и регулярно это делает.
Что Роскомнадзор будет блокировать с 1 марта 2024 года?
Сайты с информацией о VPN-сервисах и других способах и методах обхода блокировок. Причем Роскомнадзор уже сейчас блокирует такие ресурсы. Но с 1 марта ведомство получит больше прав и будет самостоятельно принимать решение о том, какой портал внести в Единый реестр запрещенной информации.
"Согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры, Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации", – говорится в сообщении Роскомнадзора.Об этом же заявил и депутат Хинштейн.
"Вероятно, речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон", – написал он у себя в Telegram.
Зачем блокировать сайты с информацией о VPN?
Все просто. Предполагается, что люди будут гораздо реже использовать VPN-сервисы для доступа к запрещенным сайтам, если у них будет меньше информации о способах обхода блокировок.
Как в Роскомнадзоре будут решать, какой сайт заблокировать?
Критерии еще предстоит разработать. В РКН сообщили, что сделают это после получения дополнительных полномочий.
"После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит <…> критерии оценки <…> материалов, содержащих такую информацию", – передает "Газета.ru" заявление пресс-службы ведомства.
Правда ли, что после 1 марта VPN-сервисы удалят из всех магазинов приложений?
Этот вопрос официальные лица до конца не прояснили. Но тот же Артем Шейкин рассказал ТАСС
, что направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву. В своем обращении он предложил ограничить загрузку VPN-сервисов в отечественный RuStore при условии, если они нарушают закон "в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации".
Но что касается других магазинов приложений, до конца не ясно, будут ли там VPN-сервисы после 1 марта.
Есть ли в России уголовная или административная ответственность за использование VPN?
Нет. И вводить какое-либо наказание за использование VPN в России пока не планируют. Об этом уже не раз говорил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн в сентябре тоже говорил, что привлекать людей к ответственности за пользование VPN-сервисов нельзя. По его мнению, борьбе с обходами блокировок это никак не поможет.
*Instagram – принадлежит американской компании Meta**, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ.
**Meta – материнская компания Facebook, WhatsApp и Instagram*. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
12:49:42 04-10-2023
Все пенсионеры будут против
12:56:41 04-10-2023
Гость (12:49:42 04-10-2023) Все пенсионеры будут против... ))))))))))))))))))))))))))
13:04:39 04-10-2023
Всё правильно, давно пора!
13:59:03 04-10-2023
Если народ молчит, значит он очень недоволен.
14:17:25 04-10-2023
Вот и прекрасно. Это надо было сразу сделать.
14:18:50 04-10-2023
Это не правильно. Зачем нас то изолировать? С помощью ВПН есть доступы к языковым курсам, напимер. Они дешевле, чем офлайн. Нельзя быть против интересов своих граждан
17:07:47 04-10-2023
Маша Капустина (14:18:50 04-10-2023) Это не правильно. Зачем нас то изолировать? С помощью ВПН ес... доступ к языковым курсам есть и без ВПН
14:42:43 04-10-2023
Давно пора
15:36:40 04-10-2023
Пофигу вообще, никогда не пользовался, не нужно просто
15:44:00 04-10-2023
Гость (15:36:40 04-10-2023) Пофигу вообще, никогда не пользовался, не нужно просто... Выдохни, это не для тебя новость
17:18:16 04-10-2023
Вацап точно заблокируют? прям ненавижу этот мессенджер, но приходится пользоваться из-за корпоративного чата. а вообще-то давно пора все эти метавские помойки прикрыть.
19:49:16 04-10-2023
Элен без ребят (17:18:16 04-10-2023) Вацап точно заблокируют? прям ненавижу этот мессенджер, но п... ты дичь пишешь 24/7 - твою помойку никто не закрывает
19:29:37 04-10-2023
на маркетах сразу будет куча новых для тех, "кто знает", не проблема