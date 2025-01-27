Региональный реестр народных целителей создали в России

Пока в перечне зарегистрированы семь человек, которые практикуют костоправство, ароматерапию и другие методы лечения

27 января 2025, 11:40, ИА Амител

Засушенные травы в ступе / Фото: unsplash.com / Katherine Hanlon

Первый в России региональный реестр специалистов в области народной медицины запустил Минздрав Республики Башкортостан. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Сейчас в реестре зарегистрированы семь человек. Согласно документу, они практикуют траволечение, костоправство, ароматерапию, йогатерапию, акупунктуру, тибетскую пульсотерапию, а также "этнические методы психологического воздействия".

"Напомним, что в ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" есть ст. 50 "Народная медицина". Таковой закон определяет "методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья". Там же подчеркивается, что "к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов", – уточняет "Коммерсантъ".

Исходя из закона, порядок занятия народной медициной утверждает профильный региональный орган исполнительной власти. Так, в Башкортостане разрешения на такой вид деятельности выдают с 2019 года. Однако в единый официальный реестр их собрали впервые.

Разрешение выдают на пять лет. Лишают его также по решению министерства.

В других регионах аналогичных открытых списков пока нет.